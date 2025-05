La superstar du reggaeton, Bad Bunny, donnera deux concerts en France à l'été 2026

Dans le cadre d'une tournée mondiale à l'été 2026, le chanteur portoricain Bad Bunny, l'un des artistes les plus écoutés au monde, sera en concert au stade Vélodrome de Marseille, puis à Paris La Défense Arena au mois de juillet. Les préventes de billets doivent ouvrir ce jeudi à midi.

Le chanteur portoricain Bad Bunny, l'un des artistes les plus écoutés au monde avec ses tubes reggaeton et trap latino, fera escale à Marseille puis Paris en juillet 2026 dans le cadre d'une tournée mondiale. La star caribéenne a prévu de jouer au Vélodrome de Marseille le 1er juillet puis à Paris La Défense Arena le 4 juillet. Les préventes de billets doivent ouvrir jeudi à midi, a indiqué le producteur Live Nation mardi. Ces dates font partie d'une tournée lancée dans le sillage de son dernier album Debi Tirar Mas Fotos.

Ce sixième opus est une ode à son île natale, avec des références à de nombreux styles musicaux d'Amérique latine, mais aussi des textes consacrés à sa culture, aux luttes pour l'indépendance ou à la dénonciation du tourisme de masse et de la gentrification des lieux.

Un artiste lauréat de trois Grammy Awards

La carrière de Benito Antonio Martínez Ocasio - de son vrai nom - a décollé en 2017 après un démarrage sur la plateforme de partage musical SoundCloud. Un an plus tard, il rappe aux côtés de Cardi B et J Balvin sur I like it, chanson à l'écho planétaire. Âgé de 31 ans, l'artiste aux trois Grammy a également collaboré avec The Weeknd et Travis Scott ("K-Pop"), Dua Lipa ou encore Drake.

Défenseur de la communauté LGBT, le chanteur n'hésite pas à dénoncer les violences conjugales et la transphobie. Bad Bunny est aussi engagé politiquement : lors de la dernière élection présidentielle américaine, il a soutenu la candidate démocrate Kamala Harris après qu'un humoriste a tenu des propos insultants et racistes pour les Portoricains lors d'un meeting de Donald Trump.