Jul : le concert du rappeur marseillais bat le record de fréquentation au Stade de France

Le concert parisien du rappeur marseillais Jul a battu samedi soir le "record de fréquentation" au Stade de France en réunissant 97.816 spectateurs, a indiqué l'organisation du stade à l'AFP dimanche. "L'Ovni" (un de ses surnoms) à la trentaine d'albums bat ainsi le précédent record établi par le groupe de rock Indochine en mai 2022 avec 97.036 fans.

97 816 spectateurs 🤯



👽 ET MERCÉÉÉÉ LA TEAM JUL !!!!#jul #StadeDeFranceEnY pic.twitter.com/tDElX7TDkb — Stade de France (@StadeFrance) April 27, 2025

"Record historique... on la (sic) fait ensemble la team", a réagi dimanche le rappeur - de son vrai nom Julien Mari - sur son compte officiel sur X, suivi par près de 2 millions d'abonnés.

record historique… on la fait ensemble la team 🫶🏻 @StadeFrance pic.twitter.com/izfYONvJ7Z — Jul (@jul) April 27, 2025

Le spectacle retransmis en direct sur Internet, pour la somme de 10 euros

Au-delà de la popularité de Jul, ce record s'explique par "la scénographie, la surface au sol disponible et l'aménagement du stade", explique le Stade de France. Face à l'engouement suscité par le concert du chanteur de 35 ans, qui est arrivé par les airs au cœur du stade, une diffusion en direct du spectacle était proposée à ses fans pour la somme de 10 euros.

Artiste le plus écouté en France en 2024 sur Spotify et leader des plateformes d'écoute en ligne, Jul va enchaîner deux autres dates au Vélodrome de Marseille les 23 et 24 mai. Les billets pour sa tournée s'étaient écoulés en quelques minutes lors de leur mise en vente l'an dernier.