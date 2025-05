La maison Worth : à Paris, le Petit Palais revient sur les débuts de la haute couture française

La maison Worth se raconte dans une exposition intitulée "Worth - Inventer la haute couture" présentée au Petit Palais à partir du 7 mai 2025. L'occasion de découvrir plus de 400 pièces, vêtements et accessoires, allant du Second Empire à l'entre-deux-guerres, de cette grande maison de haute couture, symbole du luxe à la française.

Pour la première fois, la maison Worth fait l’objet d’une exposition présentée au Petit Palais, en collaboration avec le Palais Galliera, à Paris. Elle revient sur l’histoire de l’un des symboles du luxe à la française, celui qu’on qualifie même d’inventeur de la haute couture, le Britannique Charles Frederick Worth.

Une maison fondée en 1858 qui est devenue peu à peu le symbole du raffinement et du savoir-faire français et qui a même habillé l’impératrice Eugénie et de nombreuses têtes couronnées.

Un style caractérisé par l'opulence, la théâtralité et l'historicisme

Chez Worth, les robes sont des sculptures de soie et de velours, brodées de fils d’or et d’argent, où chaque perle est posée à la main, minutieusement, comme un bijou sur la peau.

Charles Frederick Worth est considéré par de nombreux historiens comme le "père de la haute couture". © Laura Laplaud

Un style structuré et novateur que nous décrit Sophie Grossiord, conservatrice générale du Palais Galliera et co-commissaire de l’exposition. "Le style Worth est fait d’une très grande opulence, de théâtralité, de pièces agrémentées de garnitures, de rubans, qui en font des pièces pas uniques mais presque, un style aussi fait d'emprunt aux périodes passées, on retrouve beaucoup de mention de l'historicisme dans ses créations", détaille-t-elle.

Dans la peau d'une femme pour 24 heures

Dans les années 1920, la maison Worth produit plusieurs centaines de modèles par an. "Très peu ont été conservés, c'est là que l'on mesure que ce que l'on a dans les collections est infime", poursuit Sophie Grossiord, qui présente tout de même plus de 400 pièces de la maison au Petit Palais.

Worth crée des vêtements adaptés aux différents moments de la journée. Des robes de jour aux manteaux d'opéras en passant par les robes de thé aux tenues de bal, la maison habille les femmes pour 24 heures.

Des robes de jour aux manteaux d'opéras en passant par les robes de thé aux tenues de bal, la maison Worth habille les femmes tout au long de la journée. © Laura Laplaud

Il est indéniablement une icône de la mode mais demeure méconnue du grand public. Et c'est à lui que l'on doit les fondements de la haute couture, comme le précise au micro d'Europe 1 Annick Lemoine, directrice du Petit Palais. Tout d'abord, "l’usage du modèle vivant, c’est d’abord sa femme, puis ensuite les mannequins ou les premières vendeuses qui vont défiler dans ses salons rue de la Paix, pour présenter les créations à ses clientes. C'est tout à fait nouveau et c'est ce que l'on connaît aujourd'hui avec les grands défilés".

L'inventeur de la saisonnalité des collections

Charles Frederick Worth instaure également la saisonnalité des collections et invente la mode moderne. Et si ses robes originales dorment désormais dans les musées, leurs copies somptueuses, elles, brillent encore aujourd’hui dans les films et séries. "Il était temps de le célébrer et de le faire connaître, de rentrer dans ce monde la mode qui est encore celui d'aujourd'hui, celui de la haute couture qui s'inspire de ce qu'a inventé la maison de couture Worth", ajoute Annick Lemoine.

Cette exposition, intitulée "Worth, inventer la haute couture" est à découvrir au Petit Palais à Paris du 7 mai au 7 septembre 2025.