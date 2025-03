«Azzedine Alaïa – Thierry Mugler», l'exposition qui met en avant la complicité entre les deux figures de la mode

La fondation Azzedine Alaïa présente l'exposition "Azzedine Alaïa – Thierry Mugler". Jusqu'au 29 juin, les visiteurs sont appelés à découvrir la complicité artistique entre les deux hommes.



C'est une exposition qui devrait plaire aux amoureux de la mode. La fondation Azzedine Alaïa à Paris expose 70 pièces de collection de Thierry Mugler et d’Azzedine Alaïa, deux icônes de la mode qui se sont admirées, soutenues et mutuellement inspirées.

Pour l'occasion, les visiteurs sont appelés à faire un retour dans le passé. Car à la fin des années 70, Thierry Mugler bouscule la timidité de son ami Azzedine Alaïa et le pousse à lancer sa propre marque. Leurs inspirations vont désormais se nourrir de leur complicité artistique. Une complicité reflétée dans cette exposition qui propose un dialogue entre les créations de l’un et de l’autre. D'un côté, des vestes longues ceinturées, de l'autre un corsage en résille synthétique, des jupes de crêpe georgette noir et une robe longue en velours de soie bleu nuit, marquant toute l’audace des années 80 et 90.

Azzedine Alaïa, un homme généreux

Et pour l'occasion, la fondation Azzedine Alaïa propose aux visiteurs de voir le studio d'Azzedine Alaïa, tel qu’il l’a laissé au moment de sa disparition le 18 novembre 2017. Ici, pas une aiguille n’a bougé. "C'était un grand couturier, et en même temps, il y avait de la douceur et de la gentillesse. Après, il adorait faire la cuisine, il nous préparait tous les jours à manger et servait tout le monde. Donc, on faisait la queue avec l'assiette", se souvient au micro d'Europe 1 Clara Sozzani, présidente de la fondation.

"Parfois, il n'avait presque plus rien à manger pour lui-même", poursuit-elle. De son vivant, Azzedine Alaïa, en plus de ses créations, détenait plus de 20.000 pièces d’autres créateurs. Des pièces qui sont désormais utilisées par sa fondation, et qui émerveilleront le public pour encore plusieurs années.