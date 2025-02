Jean Sarrus, l'un des derniers Charlots, est mort à 79 ans

Jean Sarrus, acteur incontournable des années 70 et membre du groupes d'acteurs comiques Les Charlots, s'est éteint à son domicile de Blesle en Haute-Loire, des suites d'une longue maladie, selon son ami journaliste Philippe Manœuvre. Gérard Rinaldi et Gérard Filippelli, également membres des Charlots étaient décédés avant lui.

L'acteur Jean Sarrus, l'un des membres fondateurs des Charlots, groupe potache et populaire qui a égayé le cinéma comique français des années 1970, est décédé mercredi à 79 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé à l'AFP l'un de ses amis proches, le journaliste Philippe Manœuvre, au nom de la famille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Jean était un ami de longue date"

"Jean était un ami de longue date. Son fils Dorian m'a annoncé son décès ce matin d'une longue maladie, à son domicile de Blesle (Haute-Loire). Jean était l'un des Charlots, mais aussi un bassiste renommé. Il a accompagné Ronnie Bird, puis Dick Rivers. Il avait fait partie des Problèmes (groupe qui a accompagné le chanteur Antoine, NDLR), avant de participer aux fameux Charlots... C'était un immense fan de country et un garçon adorable", a indiqué Philippe Manœuvre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après les décès de Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli et Jean Sarrus, les deux derniers Charlots historiques sont Jean-Guy Fechner et Luis Rego. Richard Bonnot avait succédé à Gérard Rinaldi à la fin des années 80.

Stars des années 70

Jean Sarrus a tourné dans tous les films des Charlots dont "Les Bidasses en folie", sorti en 1971 et qui a attiré 7 millions de spectateurs. Les Charlots ont compté jusqu'à six membres, dont l'un des plus connus, Gérard Rinaldi, est décédé en 2012. D'abord accompagnateurs du chanteur Antoine sous le nom de Problèmes, ils deviennent Les Charlots en 1966 et se font connaître du grand public avec des parodies et des chansons paillardes, avant de se lancer sur le grand écran.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

C'est le réalisateur Philippe Clair qui fera des Charlots les stars de son deuxième film, "La grande java", marquant leurs débuts au cinéma où ils collaboreront à de nombreuses reprises avec Claude Zidi. En 2017, Jean Sarrus avait fondé un nouveau groupe musical, "Les Vieilles fripouilles" avec Alain Turban et Gilles Dreu.