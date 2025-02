«Je n'ai pas envie de lui parler» : avant les Oscars, Jacques Audiard tourne le dos à Karla Sofía Gascón

Jacques Audiard prend ses distances avec Karla Sofía Gascón, l'actrice principale de son film "Emilia Pérez", en plein bad buzz après l'exhumation de messages racistes. Le réalisateur, qui espérait rafler la mise aux Oscars le 2 mars prochain, voit ses chances s'amoindrir à cause de la polémique.

Jacques Audiard est furieux contre Karla Sofía Gascón, l'actrice principale de son film Emilia Pérez, favori des Oscars avec 13 nominations. Au cœur d'une polémique après la diffusion dans la presse d'anciens tweets racistes, la comédienne transgenre refuse de renoncer à sa nomination pour le prix de la meilleure actrice. Une décision qui risque de considérablement minimiser les chances de Jacques Audiard de voir son film récompensé.

"Elle est dans une approche autodestructrice"

"Je pense à la façon dont elle blesse les autres, à la façon dont elle blesse l’équipe et tous ces gens qui ont travaillé si dur sur ce film. Je pense à moi, je pense à Zoe (Saldana) et à Selena (Gomez) Je ne comprends pas pourquoi elle continue à nous faire du mal", déplore le réalisateur dans une interview auprès du média spécialisé Deadline. Jacques Audiard a coupé les ponts avec Karla Sofía Gascón. "Je ne lui ai pas parlé, et je n'en ai pas envie", assure-t-il avant d'ajouter : "Elle est dans une approche autodestructrice dans laquelle je ne peux pas interférer, et je ne comprends pas pourquoi elle s'obstine".

Le campagne pour les Oscars plombée par la controverse

La comédienne espagnole de 52 ans a accordé une longue interview à CNN pour se défendre. "J’ai été jugée, condamnée, sacrifiée, crucifiée et lapidée sans procès et sans possibilité de me défendre", a-t-elle assuré, les yeux embués de larmes. Pour Jacques Audiard, ses propos sont tout simplement "inexcusables" et aucun retour en arrière n'est possible. "Soudain vous lisez quelque chose que cette personne a dit, des choses qui sont absolument détestables et qui méritent d’être détestées, bien sûr cette relation est affectée. C’est comme si vous tombiez dans un trou", explique le réalisateur dans Deadline.

La campagne pour Emilia Pérez en vue des Oscars est totalement plombée par la controverse. Dans l'embarras, Netflix, distributeur américain du film, a décidé d'écarter Karla Sofía Gascón de la promotion du film. Selon les informations du Hollywood Reporter, l'actrice ne s'envolera pas direction Los Angeles à la fin de la semaine pour participer à plusieurs événements, comme le gala des Critics Choice Awards, où elle est pourtant nommée. Comme Jacques Audiard, Zoe Saldaña, une des actrices principales d'Emilia Pérez, s'est désolidarise de Karla Sofía Gascón. "Ça me rend très triste parce que je n'ai aucune tolérance envers les messages offensants", a-t-elle assuré le 31 janvier lors d'une projection publique organisée à Londres. La comédienne était jusqu'à présent en bonne position pour remporter l'Oscar de la meilleur actrice dans un second rôle. Sera-t-elle pénalisée à cause de sa collègue ?