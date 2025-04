Festival de Cannes : le cinéaste américain Todd Haynes recevra le Carrosse d'or

Le Carrosse d'or sera décerné à Todd Haynes lors de la cérémonie d’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes 2025 qui aura lieu le 14 mai prochain par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films.

Le cinéaste Todd Haynes, figure de la contre-culture américaine et du cinéma queer, recevra le Carrosse d'or, le prix honorifique de la Quinzaine des cinéastes, le 14 mai à l'ouverture de cette section parallèle au 78e Festival de Cannes. A 64 ans, Todd Haynes "porte haut son héritage de remise en question des normes, qu'elles soient sociales, sexuelles ou artistiques", souligne la Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF) dans un communiqué publié mardi.

Le réalisateur de "Dark Waters", "Carol", "Velvet Goldmine" ou "May December" est un habitué de la Croisette, régulièrement en compétition. Il a présidé le jury de la 75e Berlinale en février.

Les revendications du cinéaste

A cette occasion, il avait appelé, dans une interview à l'AFP, les artistes à "se battre" contre "l'assaut barbare" mené par le président américain Donald Trump contre les institutions et contre les droits LGBT. "Je n'ai aucun problème à désigner Donald Trump, Elon Musk et l'ensemble du Parti républicain et à les condamner pour ce qui se passe en ce moment, cet assaut barbare contre les institutions démocratiques américaines", avait-il déclaré. "Tout ce que nous tenions pour acquis est en danger".

La Quinzaine des cinéastes, l'une des principales sections parallèles au Festival de Cannes, se tiendra du 14 au 22 mai. Todd Haynes succède à la Britannique Andrea Arnold, lauréate l'an dernier, et au Malien Souleymane Cissé.