Festival de Cannes : Denzel Washington reçoit une Palme d’or d’honneur surprise pour l’ensemble de sa carrière

Entre deux représentations à Broadway, Denzel Washington s'est permis une apparition furtive au Festival de Cannes pour la projection ce lundi 19 mai du film "Highest 2 Lowest" présenté en hors-compétition, dans lequel il joue. À cette occasion, l'acteur s'est vu remettre une Palme d’or d’honneur surprise.





Alors qu'il était de passage à Cannes, Denzel Washington ne s'attendait pas à cet immense honneur. L'acteur s'est vu récompenser d'une palme d'or d'honneur. Un prestigieux prix pour l'ensemble de sa carrière, remis par le réalisateur Spike Lee – dont le film devait être projeté juste après – ainsi que les dirigeants du festival, Iris Knobloch et Thierry Frémaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C’est une surprise totale pour moi"

Le secret avait été bien gardé : juste avant la projection hors compétition de "Highest 2 Lowest" de Spike Lee, son acteur fétiche s'est vu remettre une distinction pour l'ensemble de sa carrière. "C’est une surprise totale pour moi", a répondu Denzel Washington. Avant lui, l'acteur Tom Cruise avait aussi reçu une Palme d’or d’honneur surprise en 2022.

Plus tôt dans la journée de lundi, Denzel Washington posait aux côtés de Spike Lee et son partenaire A$AP Rocky. Un shooting prévu exceptionnellement avant la projection du film, afin que l'interprète de "Malcolm X" puisse y assister, puisque les séances photos ont lieu généralement le lendemain. Sur les marches, l'équipe du film avait auparavant assuré le show, rapporte un journaliste de l'AFP. En costume rayé, lunettes rondes et chapeau orange et bleu, Spike Lee a fait sensation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les Américains devaient être suivis sur le tapis rouge, en fin de soirée, de la Franco-Iranienne Golshifteh Farahani et le Franco-Algérien Tahar Rahim, à l'affiche d'"Alpha" de Julia Ducournau, qui avait reçu la Palme d'or pour "Titane" en 2021.