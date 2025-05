Festival de Cannes : le fils d'Eva Longoria fait rire la Croisette avec cette remarque... inattendue

À 6 ans, Santiago a fait sensation à Cannes, faisant presque de l'ombre à sa mère, Eva Longoria. C'est une question amusante et spontanée qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'un événement en marge du festival. Son innocence a fait craquer les internautes.

Depuis son arrivée au Festival de Cannes, Eva Longoria attire tous les regards. Ses tenues audacieuses et somptueuses sur le tapis rouge sont largement commentées. Et l'actrice de 50 ans n'est pas venue seule pour monter les marches. Son mari José Bastón et son fils Santiago l'accompagnent durant son séjour, souhaitant rester proche de sa famille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le petit garçon de 6 ans avait déjà fait parler de lui, se montrant agacé par les photographes lors d'une promenade sur la Croisette, provoquant des réactions en ligne. Le petit garçon avait même osé demander aux paparazzis d'arrêter de photographier sa mère. Il a de nouveau attiré l'attention mais cette fois pour une toute autre raison qui a attendri les internautes.

Un moment inattendu

Personne ne s'attendait à cette question... Alors qu'Eva Longoria était invitée à poser avec son fils devant les photographes sur la plage du JW Marriott, Santiago s'est étonné de l'engouement autour de sa mère. "Pourquoi tout le monde te connaît ?", a-t-il demandé, avec une pointe d'agacement dans la voix.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La réaction de son fils, à la fois adorable et inattendue, a provoqué un fou rire général et n'a pas manqué de faire réagir la Toile. Une chose est sûre : Santiago a su démontrer lors de ses apparitions en public qu'il avait un caractère affirmé.