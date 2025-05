Festival de Cannes 2025 : cérémonie, jury, film d'ouverture... Tout savoir sur la 78e édition 

Le Festival de Cannes 2025, présidée par l'actrice Juliette Binoche, se tiendra du mardi 13 au samedi 24 mai sur la Croisette. Film d'ouverture, retour de réalisateurs et réalisatrices d’exception, compétition immersive et adieux d’Ethan Hunt, Europe 1 vous résume toutes les informations à connaître.

Cette année, le Festival de Cannes mettra en compétition 22 films du 13 au 24 mai, et décernera sa Palme d’or le dernier jour. Qui succèdera à "Anora" de Sean Baker, Palme d’or 2024 ? Entre le retour de célèbres réalisateurs, l’ultime "Mission Impossible" et la nouvelle compétition immersive, voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette 78e édition.

Un jury d’exception pour 2025

Réunis autour de la présidente Juliette Binoche, un jury exceptionnel devra départager 21 films en compétition pour désigner la Palme d'or et les autres prix.

L’actrice et cinéaste Halle Berry, la réalisatrice et scénariste Payal Kapadia, l’actrice Alba Rohrwacher, l’écrivaine Leïla Slimani, le réalisateur et producteur Dieudo Hamadi, le réalisateur et scénariste Hong Sangsoo, le scénariste et producteur Carlos Reygadas et l’acteur Jeremy Strong, seront les membres de ce jury.

Ils décerneront la Palme d’or le 24 mai, durant la cérémonie de clôture qui sera retransmise en direct par France Télévisions en France et par Brut à l’international.

Le film "Partir un jour" avec l’actrice et chanteuse Juliette Armanet en ouverture

La chanteuse Juliette Armanet, qui s'est produite aux Jeux olympiques de Paris cet été, verra le film où elle tient le rôle principal "Partir un jour", être projeté en ouverture du Festival de Cannes mardi 13 mai.

Dans le premier film de sa compatriote Amélie Bonnin, en salles en France le même jour, l'artiste incarne une cheffe de retour dans le village de son enfance.

Elle s'apprête à ouvrir son propre restaurant mais doit regagner en catastrophe son village natal, où elle fait face à un retour de flamme lorsqu'elle recroise son amour de jeunesse. Dans le film, elle reprend "Partir un jour", tube pop d'un boys band français des années 1990, 2Be3.

Retour de Julia Ducournau et de Quentin Tarantino dans la sélection du Festival

Avec "Alpha", Julia Ducournau présente un nouveau film avec Golshifteh Farahani et Tahar Rahim, l'histoire d'une fillette confrontée à l'épidémie de sida dans les années 1980.

Quatre ans après sa Palme d'Or pour "Titane", qui suit une jeune femme fétichiste d'automobile, Julia Ducournau revient avec fracas avec "son œuvre la plus personnelle et la plus profonde." Au programme, famille, amour et monstruosité.

L’acteur et réalisateur Quentin Tarantino quant à lui, est un habitué du Festival de Cannes, qui lui a décerné sa Palme d'or pour "Pulp Fiction" en 1994. Invité d’honneur, il animera deux discussions autour de westerns de George Sherman dans la section consacrée au cinéma de patrimoine Cannes Classics.

La compétition immersive, deuxième édition pour Cannes

Introduite en 2024 lors de la 77ème édition du festival de Cannes, la compétition immersive jugera les œuvres en réalité virtuelle, afin d’inclure les nouveaux genres cinématographiques et l’art immersif.

Cette année, 16 œuvres internationales sont en lice à l’Hôtel Carlton. Avec cette nouvelle compétition, le Festival de Cannes espère s’ériger en "pôle mondial pour les créations immersives", peut-on lire sur son site officiel.

Un thriller sur l’évacuation de Kaboul dans la catégorie hors-compétition

Un thriller sur l'évacuation de Kaboul avec Roschdy Zem ou encore un documentaire sur le fondateur de Wikileaks Julian Assange : à cinq jours de son ouverture, le Festival de Cannes a finalisé sa sélection officielle avec quatre films supplémentaires présentés jeudi 8 mai.

Une grosse production française, "13 jours, 13 nuits" avec Roschdy Zem et Lyna Khoudri, sera présentée hors compétition. Le film, attendu pour le 27 juin dans les salles françaises, relate le chaos de l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, qui s'apprête à tomber aux mains des talibans en août 2021.

Le commandant Mohamed Bida (incarné par Roschdy Zem), qui assure la protection de l’ambassade, se retrouve pris entre deux feux et tentera de négocier un "convoi de la dernière chance" pour fuir la capitale afghane.

Tom Cruise dit adieu à "Mission impossible"

Le 14 mai, Tom Cruise présentera l'ultime volet de "Mission : Impossible", une saga qui a débuté en 1996. 30 ans plus tard, l’acteur aux multiples talents s’apprête à clore ce chapitre cinématographie de sa vie, tout en cascades spectaculaires.

Trois ans après avoir assuré le spectacle sur la Croisette pour "Top Gun", puis être descendu en rappel du toit du Stade de France pendant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris l'été dernier, l'acteur américain promet de se surpasser.

Ce dernier "Mission : Impossible", considéré comme le blockbuster de l'année, dure 2h50 et doit sortir dans les salles françaises le 21 mai. De l'infiltration de la chambre forte de la CIA à l'explosion du Kremlin, le film promet de donner enfin toutes les clés aux fans d'Ethan Hunt.

Comme attendu, le célèbre acteur enchaînera les cascades les plus spectaculaires, et ce, sans trucage. Une séquence particulièrement époustouflante le montre accroché à l'aile d'un avion, filant à 2.000 mètres d'altitude par un vent à 225 km/h. La promesse d'un grand spectacle !