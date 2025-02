Europe 1 partenaire de la saison 8 de CANNESERIES

Europe 1 est fière de s'associer à la huitième saison du Festival International des Séries de Cannes, CANNESERIES. L'évènement aura lieu du 24 au 29 avril 2025, avec des nouveautés.

Les séries sélectionnées et le jury seront révélés dans les prochaines semaines. Sans oublier le prix Europe 1 du Public, qui récompensera votre série française préférée.

CANNESERIES Industry

Cette année, pour la première fois, CANNESERIES Industry rassemblera les professionnels les plus influents du secteur. Scénaristes, producteurs, de fiction comme de séries documentaires, diffuseurs, compositeurs de musique, techniciens, directeurs de casting, étudiants seront réunis autour de six clubs : CANNESERIES writers club, CANNESERIES producers club, CANNESERIES casting club, CANNESERIES composers club, CANNESERIES students club et CANNESERIES tech industries club.

Un évènement à vivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de CANNESERIES et de la station.