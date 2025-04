Coup d'envoi de l'Exposition universelle d'Osaka, rendez-vous futuriste d'un monde fracturé

Parmi les attractions-phares : une météorite martienne, 32 sculptures de Hello Kitty déguisées en algues, des démonstrations de drones, ou encore un minuscule coeur battant cultivé à base de cellules-souches et présenté au public pour la première fois.

L'Exposition universelle 2025 a ouvert ses portes dimanche à Osaka, où sont représentés quelque 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde fracturé. Trois ans après l'Exposition à Dubaï, Osaka a choisi pour thème "la société du futur", mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et le spatial.

Japon, espace et sciences

Parmi les attractions-phares : une météorite martienne, 32 sculptures de Hello Kitty déguisées en algues, des démonstrations de drones, ou encore un minuscule coeur battant cultivé à base de cellules-souches et présenté au public pour la première fois.

L'"Expo-2025", qui se déroulera jusqu'au 13 octobre sur l'île artificielle de Yumeshima, s'inscrit dans la lignée de l'édition de 1970 tenue aussi à Osaka et dont l'impact fut majeur pour un archipel en plein essor économique.

La plus grande structure architecturale en bois du monde

Organisées à travers le monde depuis 1851 (celle de 1889 laissa pour héritage la Tour Eiffel à Paris), les Expositions universelles offrent l'occasion aux pays participants de rivaliser via l'architecture de leurs pavillons et la présentation de leurs cultures et technologies.

Pour cette édition, les pavillons nationaux sont entourés d'un imposant "Grand Anneau" de 2 km de circonférence et de 20 m de haut, la plus grande structure architecturale en bois du monde selon le Guinness, et un symbole de concorde d'après son créateur Sou Fujimoto.

"Sentiment d'unité"

L'événement ouvre cependant à l'ombre de multiples conflits, du danger climatique, et des turbulences économiques provoquées par le président américain Donald Trump. Lors d'une cérémonie d'inauguration samedi, qui associait IA et danse kabuki, l'empereur nippon Naruhito a déclaré espérer que l'Expo-2025 "offrira aux peuples du monde l'occasion de respecter non seulement leur propre vie, mais aussi l'existence des autres".

L'Expo peut contribuer à "restaurer un sentiment d'unité" dans un monde marqué par les divisions, a renchéri dimanche le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. "Ce n'est pas à vendre" affirme un panneau jaune et bleu au-dessus du petit stand de l'Ukraine, qui résiste depuis trois ans à l'invasion militaire engagée par la Russie, absente de l'Expo-2025.

"Nous voulons que le monde en sache davantage sur notre résilience. Nous sommes ceux qui créent, et non ceux qui détruisent", a déclaré dimanche à l'AFP Tatiana Berezhna, vice-ministre ukrainienne de l'Économie.

"Message de paix"

Israël et Palestiniens ont tous deux de petits emplacements. Yahel Vilan, responsable du pavillon israélien, orné d'une pierre du Mur des Lamentations de Jérusalem, assure à l'AFP : "Nous sommes venus avec un message de paix".

Le pavillon des États-Unis a pour thème "America the Beautiful", mais ne mentionne pas la guerre commerciale, mettant l'accent sur les paysages, l'IA et l'espace --avec simulation de lancements de fusée s'enflammant au-dessus des visiteurs. Le pavillon chinois voisin, évoquant un rouleau de calligraphie, présente des technologies vertes et des échantillons lunaires rapportés par les sondes Changa'e-5 et Changa'e-6.

Sophie Marceau et Teddy Riner

Le pavillon français, enveloppé d'immenses drapés blancs, abrite des statues de Rodin, une tapisserie d'Aubusson dans le style du studio d'animation japonais Ghibli, une gargouille de Notre-Dame, des expositions sur l'artisanat de luxe et les vins d'Alsace...

Avant même d'être inauguré dimanche par deux de ses parrains, l'actrice Sophie Marceau et le judoka Teddy Riner, il attirait des visiteurs curieux. "On adore la France et sa culture, on est venus spécialement de Nagoya (à 170 km de distance) avec ma maman", indique à l'AFP Kumiko Asakawa, Japonaise de 40 ans.

Un manque d'intérêt du public ?

Des sondages et les difficultés à écouler les billets pré-vendus ont cependant illustré le désintérêt de nombreux Japonais pour l'évènement et leurs inquiétudes sur son coût.

À ce jour, seuls 8,7 millions de billets on été vendus à l'avance... moitié moins que les 14 millions espérés. Et pour un objectif total de 28 millions de visiteurs sur six mois, très en-deçà du record de 64 millions de visiteurs de l'Exposition de Shanghai en 2010.

Pour autant, les premiers visiteurs affichaient leur enthousiasme malgré un ciel pluvieux. "L'Expo est importante (en cette période chaotique). Les gens penseront à la paix après avoir visité le site", estime Emiko Sakamoto, habitante de la région. Elle avait déjà visité Osaka-1970 et se dit déterminée à revenir sur le site à plusieurs reprises pour admirer tous les pavillons.

Les expos universelles sont souvent critiquées pour leur caractère temporaire et leurs vestiges en jachère. L'île artificielle d'Osaka sera rasée après octobre pour laisser place à un complexe hôtelier avec casino, et seuls 12,5 % du "Grand Anneau" seront réutilisés selon la presse japonaise.