Tête d'affiche de la comédie romantique "Avignon", dans les salles ce mercredi, Baptise Lecaplain était l'invité de "Culture Médias". Réalisé par Johann Dionnet, le film suit un comédien qui se rend au festival de théâtre et tombe sous le charme d'une comédienne de renom, jouée par Elisa Erka.

Sensation du Festival de l’Alpe d’Huez en janvier avec trois récompenses, Avignon est le premier long-métrage de Johann Dionnet, invité de "Culture Médias" ce mercredi, aux côtés de l'acteur et humoriste.

En duo notamment avec Alison Wheeler, qui joue sa bonne copine dans cette rom com, Batpiste Lecaplain n'a pas tari d'éloges pour sa partenaire de jeu au micro d'Europe 1. "On est devenu copains comme cochons", confie-t-il. À leurs côtés, Elisa Erka, Lyes Salem, Constance Carrelet, Rudy Milstein, Amaury de Crayencour et Guillaume Clerice. Ce film marque aussi une évolution dans la carrière de Baptiste Lecaplain qui joue ici son premier rôle romantique. "C'est mon plus beau rôle", déclare-t-il.

"C'est la première fois que je fais une scène d'intimité"

Avec Avignon, Baptiste Lecaplain endosse un rôle différent de ce qu'il a l'habitude de jouer. C'est aussi la première fois qu'il tourne "une scène d'intimité", confie-t-il. Il raconte cette expérience inédite : "C'est difficile : oui et non, parce j'avais une partenaire incroyablement sympathique, Johann a dirigé ça avec bienveillance et surtout on a une coordinatrice d'intimité et c'est vraiment génial".

Avant l'émergence du métier de coordinateur d'intimité sur les plateaux de tournage, qui s’assure du respect de l’intrigue et du consentement des acteurs, de nombreuses stars ont témoigné d'expériences traumatisantes, comme Sharon Stone. "Je la comprends", relate Baptiste Lecaplain, qui assure que de son côté "chaque mouvement était validé avec la coordinatrice avant et ça c'est super".

Pour son premier film, Johann Dionnet a frappé fort en remportant trois prix, dont le Grand prix du jury du Festival de l'Alpe d'Huez. Un long-métrage qui a particulièrement séduit le public puisque deux des récompenses, le Prix coup de cœur des Alpes et le nouveau Prix des abonnés Canal+, ne dépendent pas du jury. "Quand j'ai commencé à pitcher le film, ils avaient peur que ça ne soit pas assez universel", raconte Johann Dionnet. Pourtant le cinéaste n'avait qu'une ambition : faire "un film pour les gens". Pari réussi. Le long-métrage sort en salles ce mercredi.