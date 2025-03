Vous cherchez un déguisement original, un vêtement unique à mettre dans votre dressing ? Depuis le 30 janvier, la Comédie-Française brade quelques-uns de ses 60.000 costumes chaque jeudi, à midi. La dernière vente a lieu ce jeudi 6 mars !





C’est un cadre unique pour faire du shopping : le hall d’entrée du majestueux théâtre de la Comédie-Française, à Paris. Il est midi, et comme tous les jeudis depuis fin janvier, la boutique de l’institution vient d’ouvrir ses portes.

Thomas, 30 ans, est arrivé tôt ce matin, pour être le premier à entrer : “Je suis arrivé à 9 heures. C’est vrai que c’est l’occasion de trouver peut-être une pièce magique, dans un décor tout aussi magique”, raconte-t-il.

Entre 50 et 600 euros le costume

Les “pièces magiques” ne manquent pas en effet. Sur les cintres : une impressionnante cuirasse, des robes de chambre ou encore une cape moyenâgeuse aux motifs dorés. Tous les habits présentés ont été portés sur scène.

Certains sont particulièrement vieux. “Celui-ci date de 1964, conçu pour des représentations de la pièce Cyrano de Bergerac”, explique Isabelle Benoît, cheffe de la régie des costumes, pointant du doigt un petit vêtement. “On dirait un vêtement pour enfant, mais c’est pour un homme. Il s’agit d’un petit pourpoint et d’une culotte conçus pour Michel Duchaussoy”. Prix affiché : 150 euros.

La pièce la plus onéreuse coûte tout de même 600 euros. Cependant, plusieurs habits sont bien plus abordables et coûtent une cinquantaine d’euros.

Des pièces uniques et chargées d’histoire

Ce jeudi 6 mars, dernière chance pour vous offrir un costume… De la Comédie-Française ! © Mathis Lang

Mais bien plus que leur valeur matérielle, c’est souvent l’histoire des vêtements qui attire le plus les curieux, explique Isabelle Benoît : “Quand les gens veulent savoir qui a porté le costume, ils viennent nous voir. On a des mamies parfois qui viennent, car elles veulent le costume d’un comédien qu’elles sont venues voir il y a 30, 40 ou 50 ans”.

De son côté, Thomas, sacs à la main, repart ravi. Il a acheté trois costumes “typiques de l’époque de Louis XIV, de Molière” pour une compagnie de théâtre. Il se dit étonné : “Je ne pensais pas mettre la main sur ça aujourd'hui. Mais là, je n’ai pas pu résister…”. Son budget initial de 200 euros a été quelque peu dépassé : il a déboursé 800 euros !

En moins de deux heures, presque tous les vêtements ont trouvé leur nouveau propriétaire. Pour la dernière vente qui a lieu ce jeudi 6 mars à midi, la Comédie-Française conseille de venir tôt, pour pouvoir repartir avec l'une de ces pièces d’exception.