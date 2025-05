Cannes 2025 : Jodie Foster de retour dans un film... français !

Il s'agit de son premier rôle en langue française. A 62 ans, l'actrice américaine Jodie Foster brille dans le nouveau thriller "Vie privée", présenté hors compétition à Cannes. Campant dans le rôle d'une psychiatre parisienne enquêtant sur le suicide d'une patiente, Jodie Foster démontre ses talents dans la langue de Molière.

Présenté hors compétition à la 78ème édition du Festival de Cannes, le thriller psychologique de Rebecca Zlotowski "Vie privée" a déjà reçu de nombreux éloges. L'actrice américaine Jodie Foster y interprète Lilian Steiner, une psychiatre parisienne. Le tout en français, langue qu'elle a appris adolescente.

Virigine Efira et Daniel Auteuil comme co-stars

Elle interprète, dans ce drame psychologique de Rebecca Zlotowski, pur produit du cinéma tricolore, une psychiatre qui perd les pédales en menant une enquête sur l'une de ses patientes, morte subitement.

Elle y donne la réplique à des stars françaises : Daniel Auteuil, qui joue son ex, Virginie Efira et Mathieu Amalric, dans le rôle de la patiente et de son mari, et Vincent Lacoste, dans celui de son fils.

Un rôle taillé sur-mesure pour elle, du fait des nombreuses similarités entre Lilian Steiner et elle-même : les deux ont étudié dans des écoles françaises dans leur adolescence (Jodie au lycée français de Los Angeles), et voyagent beaucoup à travers l'Europe. Un choix assumé par la réalisatrice, qui confirme avoir écrit le rôle "pour" Jodie Foster.

"Rebecca Zlotowski l'a dit plusieurs fois : elle était un peu obsédée par moi, et je l'avais rejetée pour son premier film dans lequel elle voulait que je joue", a plaisanté l'actrice lors d'une interview sur la Croisette.

Ce n'est pas le premier film français dans lequel l'actrice du "Silence des agneaux" joue : en 2004, elle apparaît dans un rôle secondaire dans "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet. Il aura fallu 21 ans de plus pour la retrouver dans une œuvre de l'Hexagone.

"Je cherchais un vrai film français"

Séduite par le scénario et l'approche "sans genre" de Rebecca Zlotowski, Jodie Foster a rappelé à de multiples médias francophones, dont AlloCiné, qu'elle aimait le cinéma hexagonal.

"Une chose que vous arrivez à faire et que le cinéma américain ne fait pas, c'est ce mélange de genres assez savoureux. Ça n'existe pas chez nous, tout doit rentrer dans une case", a-t-elle déploré.

"Je cherchais un vrai film français. Je ne voulais pas que ce soit une sorte de coproduction française et américaine, avec un gros budget, qui parle d'espions, avec de belles robes et tout... Ça ne m'intéresse pas ! Je voulais que ce soit un vrai film d'auteur, avec un vrai metteur en scène", a-t-elle expliqué sur la Croisette.

Mais entre Paris et Washington, Jodie Foster n'est jamais dépaysée. "C'est toujours des plateaux de cinéma, c'est toujours des gens, à 03H00 du matin, qui râlent parce que le café n'est pas chaud... Des gens qui se racontent toutes leurs histoires, leurs confessions et puis ne se reverront peut-être jamais. Ça fait partie de la culture du cinéma."

Avec Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste et Luana Bajrami, "Vie privée" est le 6ème long métrage de Rebecca Zlotowski. Le film sortira en salles en France le 26 novembre 2025.