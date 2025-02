«Apple Cider Vinegar» : qui est Belle Gibson, l'arnaqueuse qui a inspiré la série Netflix ?

Disponible sur Netflix depuis le 6 février, la série "Apple Cider Vinegar" retrace le parcours de l'influenceuse australienne Belle Gibson, qui a réussi a berner le monde entier en prétendant être atteinte d'un cancer du cerveau.

Les histoires d'escroqueries sont une source d'inspiration inépuisable pour les réalisateurs de séries. Trois ans après l'excellente Inventing Anna, portrait d'une jeune Allemande qui a arnaqué la haute société new-yorkaise en se faisant passer pour une héritière russe, Netflix propose une nouvelle mini-série, Apple Cider Vinegar, consacrée à une autre mythomane : l'influenceuse Belle Gibson. Qui est-elle et quelle arnaque a-t-elle orchestrée ? On vous explique tout.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La supercherie commence en 2009. Alors âgée de 18 ans, l'Australienne annonce sur Instagram être atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale. Sa vidéo bouleverse des millions de followers qui s'abonnent à son compte pour la soutenir et suivre son combat contre la maladie.

Belle Gibson démasquée par un journaliste français

Quatre ans plus tard, en 2013, Belle Gibson, qui n'a en réalité jamais été malade, prétend être en rémission sans avoir suivi de chimiothérapie. L'influenceuse l'affirme : elle a guéri uniquement grâce à des méthodes holistiques et une alimentation saine. Fascinée par son histoire, sa communauté lui demande de dévoiler son traitement miraculeux. Bingo ! C'est à ce moment-là que Belle Gibson commercialise sa supercherie en lançant The Whole Pantry, une application mobile payante regroupant toutes ses recettes saines. Un an plus tard, la jeune femme va encore plus loin en publiant un livre, qui se vend à près de 300.000 exemplaires. L'Australienne a relevé son pari : devenir richissime grâce à sa fausse victoire contre la maladie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tout s'effondre en 2015 quand Richard Guilliat, un journaliste d’investigation de l’émission 60 Minutes, démasque la jeune femme. "Lorsque je me suis penché sur le cas, je suspectais déjà potentiellement une arnaque. Ma femme avait eu un cancer, donc j’avais suffisamment de connaissances pour savoir que c’était quasiment impossible qu’elle survive à ce type de tumeur au cerveau", expliquait-il au micro de Brut en 2021. Au pied du mur, Belle Gibson finit par reconnaître son mensonge dans les colonnes de The Australian Women’s Weekly. "Je ne veux pas qu’on me pardonne. Je pense simplement que s’exprimer était la chose responsable à faire. Par-dessus tout, j’aimerais que les gens se disent : 'Ok, elle est humaine'", déclare-t-elle.

Le 6 mai 2016, l'influenceuse est poursuivie pour "fausses déclarations concernant son état de santé" et "promesses de dons". Au-delà de son énorme mensonge, Belle Gibson avait également ouvert des cagnottes pour des associations caritatives venant en aide à des malades... qui n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Elle a finalement été condamnée à une amende de 400.000 dollars, soit environ 275.000 euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La série Apple Cider Vinegar raconte cette histoire hallucinante et tente de décrypter la personnalité de Belle Gibson, interprétée par l'excellente Kaitlyn Dever, connue pour son rôle dans Unbelievable.