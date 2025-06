«A-Pop» : Timbaland présente sa nouvelle artiste TaTa, une intelligence artificielle pour révolutionner la pop

L'A-Pop, pour "pop artificielle", semble connaître une nouvelle expansion : le célèbre producteur Timbaland, connu pour avoir produit Nelly Furtado, Jay-Z et Justin Timberlake, a annoncé ce lundi 9 juin l'arrivée de TaTa, nouvelle chanteuse issue d'une IA, devrait dévoiler un aperçu de "sa" musique prochainement.

Nouvelle révolution dans l'industrie musicale américaine : le célèbre producteur Timbaland, connu pour avoir produit et signé de grands artistes internationaux, a dévoilé lundi 9 juin sa nouvelle trouvaille. Mais il ne s'agit pas d'un être humain, loin de là : malgré ses cheveux roses et son apparence juvénile, la chanteuse TaTa est complètement artificielle.

Une chanteuse "vivante, apprenante et autonome"

Timbaland décrit sa nouvelle protégée comme "vivante, apprenante et autonome" sur son compte Instagram, s'attirant l'ire de chanteurs et producteurs bien réels. TaTa est issue d'un partenariat entre le label de Timbaland Stage Zero et du programme de génération de musique basée sur l’intelligence artificielle générative Suno.

Elle est donc la première artiste à être signée par Stage Zero, dédié à l'IA, et devrait être la pionnière de l'A-Pop, la pop artificielle promue par Timbaland.

Si Timbaland veut être à l'avant-garde dans le domaine, il ne s'agit pas de la première chanteuse virtuelle à voir le jour : la japonaise Hatsune Miku (qui signifie "premier son du futur") compte des millions de fans à travers le monde depuis 2007, et a déjà collaboré avec Lady Gaga pour une tournée en 2014.

Dans une interview accordée à Billboard, le producteur expliquer ne plus vouloir "se contenter de produire des morceaux", mais veut créer "des systèmes, des histoires et des stars à partir de rien", mais pas d'effacer les artistes humains.

"Plus de créativité pour les créateurs"

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire des émules dans le milieu musical américain, notamment auprès de l'ingénieur du son Yung Guru, connu pour ses collaborations avec Beyoncé et Mariah Carey.

"Je vais le répéter. Je te jure que je t’aime mon frère, mais tu n’y es pas. Tu ne réalises pas ce qui se passe dans le monde ? Ta voix est puissante et bien trop importante pour faire quelque chose comme ça", s'est-il attristé sur les réseaux sociaux.

Le rappeur Joyner Lucas a également désapprouvé la démarche sur Instagram, de même que la chanteuse franco-caribéenne Adi Oasis.

Mais Timbaland se veut rassurant : TaTa est le fruit de la collaboration de créateurs humains et de la plateforme Suno, et sa voix "incroyable" ne fera d'ombre aux chanteurs en chair et en os. Il assure par ailleurs continuer de produire des êtres humains dans la musique.

"Cela ne veut pas dire que je ne travaillerai plus avec de vrais artistes. Cela signifie simplement plus de créativité pour les créateurs", a-t-il expliqué dans un communiqué. Les clips musicaux de la nouvelle chanteuse seront également produits avec l'intelligence artificielle, menaçant ainsi d'autres professions du milieu de la musique.