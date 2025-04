À Nice, un festival du cinéma aidé par l'intelligence artificielle se tient ce week-end, une première mondiale

Le tout premier festival international du cinéma aidé de l'intelligence artificielle a pris place ce vendredi à Nice et pour tout le week-end. Si certains restent dubitatifs, la plupart, enthousiaste, y voit la création d'une nouvelle branche du septième art, comme l'a constaté Europe 1.

C'est une première dans le monde ! Le festival international du cinéma aidé de l'intelligence artificielle se tient ce week-end à Nice. Ce vendredi soir, c'était la remise des prix parmi 15 courts-métrages sélectionnés. Et les curieux se sont pressés sur ce tapis rouge nouvelle génération…

Entre doute et promesse

Dans le public, Camille, 28 ans, ne sait pas encore quoi penser de l'utilisation de l'IA dans les films. "Moi j'ai peur, c'est pour ça que j'avais envie de venir pour enlever cette peur", confie cette jeune spectatrice au micro d'Europe 1.

Voir un jour des films en partie ou entièrement écrits et réalisés avec de l'intelligence artificielle, c'est la promesse d'un bel avenir pour le cinéma, selon Julien. "Moi je pense que c'est aussi une évolution du cinéma qui va vers une nouvelle branche de cinéma avec les images génératives du coup on arrivera à voir des choses qu'on a jamais vues", plaide-t-il.

"Arrêtons de perdre du temps à lutter contre"

Un avis partagé par Sarah Lelouch, co-organisatrice de l'événement et fille du célèbre réalisateur. "Arrêtons de perdre du temps à lutter contre et plutôt cherchons à savoir comment on peut faire avec. L'arrivée du son c'est une nouvelle tech, l'arrivé des effets spéciaux... Aujourd'hui c'était l'arrivée de l'IA et c'et vrai que celle-ci révolutionne et pas que dans le cinéma", déclare-t-elle.

1.500 courts-métrages de 66 pays différents ont candidaté pour cette première édition du Festival international du cinéma aidé de l'intelligence artificielle.