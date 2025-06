Vol de 189 tonnes de câbles en cuivre, 17 interpellations

Dix-sept personnes ont été interpellées suite aux vols d'au moins 189 tonnes de câbles en cuivre depuis le début de l'année sur 72 chantiers des Yvelines et du Val-d'Oise. La valeur à la revente des 189 tonnes de cuivre dérobées est estimée à plus de 877.000 euros. 350 gendarmes ont été réquisionné dans l'opération.

Dix-sept personnes ont été interpellées suite aux vols d'au moins 189 tonnes de câbles en cuivre depuis le début de l'année sur 72 chantiers des Yvelines et du Val-d'Oise, a annoncé jeudi le parquet de Pontoise. Ces vols étaient réalisés dans le cadre de chantiers de rénovation des infrastructures du réseau télécoms, a précisé le parquet dans un communiqué. La valeur à la revente des 189 tonnes de cuivre dérobées est estimée à plus de 877.000 euros.

350 gendarmes pour l'opération

À la suite d'une enquête lancée le 27 janvier, "350 militaires de la gendarmerie ont été engagés le 23 juin dans le cadre d'une opération de police judiciaire, aboutissant à l'interpellation et au placement en garde à vue de 17 personnes, suspectées d'avoir participé aux soustractions de ces câbles, à leur recel et au blanchiment des revenus issus de leur vente", indique-t-il.

Le placement en détention provisoire a été requis pour sept des 17 personnes interpellées, et le placement sous contrôle judiciaire pour les dix autres. L'opération a permis la saisie d'avoirs criminels pour un montant de près de deux millions d'euros, dont 523.000 euros en véhicules automobiles - dont six véhicules de luxe - et 565.000 en biens immobiliers.

Une fillière de recel et une filière de blanchiment

L'existence d'une filière de recel a été mise au jour ainsi que d'une filière de blanchiment de fonds issus de ces activités, explique le parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour vols en bande organisée, abus de confiance en bande organisée, recels, blanchiment aggravé, participation à une association de malfaiteurs. Les investigations ont été menées par les gendarmes de la brigade de recherches de L'Isle-Adam (Val-d'Oise) et de la section de recherches de Versailles.