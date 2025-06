Violences scolaires : des agressions au couteau en augmentation, des chiffres alarmants et des mesures contestées

Le drame de Nogent, où une surveillante a été tuée par un élève de 14 ans, vient tragiquement illustrer la montée des violences à l’arme blanche en milieu scolaire. En 2024, plus de 10.000 agressions de ce type ont été recensées en France, aussi bien dans l’espace public qu’au sein des établissements. Face à ce fléau, les autorités multiplient les contrôles, mais les résultats peinent à convaincre.





Le meurtre d'une surveillante par un élève de 14 ans dans un collège de Nogent (Haute-Marne) vient s'ajouter à la longue liste d'agressions à l'arme blanche en milieu scolaire. Un peu plus de 10.000 faits de ce genre ont été recensés en 2024, soit 27 agressions à l'arme blanche en population générale chaque jour.

18 agressions au couteau dans des écoles primaires parisiennes en 2024

Des drames qui surviennent en majeure partie dans l'espace public, comme le meurtre du jeune Elias tué fin janvier à la machette à la sortie d'un entraînement de football.

Concernant les agressions au couteau à l'intérieur des établissements scolaires, les chiffres sont aussi très inquiétants. En 2024, rien qu'à Paris, il y a eu 130 attaques au couteau, dont 74 dans des collèges, 38 dans des lycées, 18 dans des écoles primaires.

Alors, depuis le début de l'année 2025, le gouvernement a renforcé les contrôles à l'entrée des écoles avec des fouilles aléatoires. Les sacs sont ouverts par les gendarmes ou les policiers. Désormais, chaque élève qui a sur lui un couteau fait systématiquement l'objet d'un conseil de discipline.

Une mesure qui semble-t-il n'est pas du tout dissuasive, puisque selon les informations d'Europe 1, un peu plus de 6.000 contrôles ont été réalisés entre le 26 mars et le 26 mai dernier. Au total, 186 couteaux ont été saisis et 32 élèves ont été placés en garde à vue.