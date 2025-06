Violences après le sacre du PSG : l’auteur présumé du tir qui a plongé un policier dans le coma interpellé

Six jours après les violences survenues à Coutances, à l’issue de la victoire du PSG en Ligue des champions, l’auteur présumé du tir ayant grièvement blessé un policier a été interpellé ce jeudi. Grâce à la vidéosurveillance, l’enquête progresse et l’émotion reste vive dans la commune de la Manche.

Des fonds réunis pour la victime

Le procureur de cette petite commune de la Manche doit faire un point ce vendredi, mais un homme a été arrêté. Il a été confondu par la vidéosurveillance installée juste avant le festival pour lequel ce policier de la brigade canine était mobilisé.

Les images permettent aussi de confirmer que c'est une fusée de détresse et non un tir de mortier qui a atteint l'agent à l'arcade sourcilière et provoqué de graves lésions. Des blessures et des souffrances telles que les médecins l'ont dans un coma artificiel.

Ce vendredi matin, l'état de santé de ce policier se stabilisait, mais ses collègues sont très préoccupés. Ils ont mobilisé toute la corporation, élargi aux pompiers, aux gendarmes pour réunir des fonds, plus de 32.000 euros et soutenir sa famille.

Certains de ses collègues se disent soulagés par l'arrestation de l'auteur présumé. L'envoi de cette fusée de détresse est en pour l'instant jugé accidentel.