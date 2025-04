Un homme mis en examen dans l'enquête sur un viol sur mineur dans une piscine de Lyon

Le parquet de Lyon a annoncé qu'un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour un viol sur mineur dans une piscine municipale de la ville. Il a également reçu une interdiction de se rendre dans les "piscines et tous les établissements sportifs accueillant des mineurs".

Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour un viol sur mineur dans une piscine municipale de Lyon, a annoncé vendredi le parquet.

Il avait été placé en garde à vue le 9 avril et présenté à un juge d'instruction par le parquet "avec réquisition de mandat de dépôt, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de viol sur mineur de 15 ans", précise le parquet, confirmant une information révélée par le site d'information en ligne actuLyon.

"Les investigations se poursuivent sous l'autorité d'un magistrat instructeur"

"Le suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire assorti notamment d'une interdiction de se rendre dans les piscines et tous les établissements sportifs accueillant des mineurs ainsi que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs", explique le parquet pour l'AFP.

Il ne livre aucune information sur les faits ni la date à laquelle ils ont été commis. "Les investigations se poursuivent sous l'autorité d'un magistrat instructeur", conclut le parquet. La mairie de Lyon a "condamné avec la plus grande fermeté les faits d'une extrême gravité survenus à la piscine Garibaldi" et exprimé, dans un communiqué, "tout son soutien à la jeune victime et sa famille". "La présence d'un agent dans les vestiaires" ainsi que "la vidéosurveillance, ont permis une action rapide et efficace", assure la ville.

Toujours selon le parquet, un autre homme avait déjà été interpellé le 30 mars, "peu après" des "faits d'agressions sexuelles dénoncés par plusieurs femmes" dans la même piscine Garibaldi du 3ème arrondissement de Lyon. "Poursuivi du chef d'agressions sexuelles", il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une audience au tribunal fixée au 25 septembre 2025.

"Grâce au sang-froid des agents municipaux, les suspects ont été rapidement identifiés, isolés, et la police alertée sans délai", soutient aussi la mairie à propos de ces agressions.