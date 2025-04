Bébé empoisonné au Destop à Lyon : le parquet fait appel du verdict

Le parquet général de Lyon fait appel du verdict rendu contre une ancienne employée de crèche, condamnée à 25 ans de prison pour avoir tué un bébé en lui faisant boire un produit caustique en 2022. Il avait demandé 30 ans de réclusion, estimant qu'elle avait agi "en parfaite conscience" et "lâchement retiré la vie à une enfant sans défense".

Le parquet général de Lyon a annoncé vendredi avoir fait appel du verdict rendu contre une ancienne employée de crèche, condamnée à 25 ans de prison pour avoir tué un bébé en lui faisant boire un produit caustique en 2022. Myriam Jaouen, 30 ans, a été condamnée le 3 avril par la cour d'assises du Rhône pour "torture ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner", mais les jurés avaient écarté la qualification de meurtre, requise par l'avocat général.

Ce dernier avait demandé 30 ans de réclusion contre l'ex-employée de crèche, estimant qu'elle avait agi "en parfaite conscience" et "lâchement retiré la vie à une enfant sans défense".

"Un soulagement" pour les parents de Lisa

"C'est un soulagement" pour les parents de l'enfant, prénommée Lisa, qui "souhaitaient cet appel", a réagi auprès de l'AFP leur conseil Me Catherine Bourgade, pour qui le verdict a été "une immense déception". "Ils ont bien compris que ça implique un autre procès, que ça va être à nouveau extrêmement difficile et douloureux, mais ils sont vraiment prêts à se battre" a-t-elle encore indiqué, notamment pour que "l'intention de tuer leur fille" soit reconnue.

Dès sa garde à vue, Myriam Jaouen avait reconnu avoir fait ingérer le liquide corrosif, un déboucheur de canalisation de type Destop, à l'enfant, âgée de 11 mois. Mais elle a toujours nié avoir voulu la tuer. Après avoir présenté plusieurs versions, elle a admis avoir tenu la tête de l'enfant et versé le produit directement dans sa bouche. Elle ne supportait plus, selon ses explications, les pleurs de la petite fille.

Le parquet avait retenu l'"intention" de donner la mort

La requalification est "totalement insupportable" pour les parents, a expliqué Me Catherine Bourgade, qui espèrent désormais "une peine qui soit en conséquence des faits qu'elle a commis". L'appel du parquet général "ne m'étonne pas", a de son côté déclaré à l'AFP Me Jean Sannier, avocat de l'association Innocence en danger, partie civile au procès, en relevant que le parquet avait "pendant toute l'instruction" puis lors du procès estimé qu'il y avait eu "intention" de donner la mort. "La famille avait exprimé que ce verdict était une seconde mort pour leur enfant, le parquet général a respecté cette souffrance complémentaire infligée par la cour", en faisant appel, a-t-il ajouté.

La mort de Lisa dans une micro-crèche du groupe People & Baby avait suscité une profonde émotion et enclenché une série d'enquêtes administrative, parlementaires et journalistiques qui ont épinglé la course au rendement dans le secteur des crèches privées.

Les parents de la fillette avaient toutefois souhaité garder ce débat à l'écart du procès qui s'était concentré sur la responsabilité de Myriam Jaouen. Mais en trois jours d'audience, ni l'accusée ni les experts psychiatres n'avaient pu parvenir à expliquer son geste.