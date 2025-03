Un homme incarcéré, suspecté d'un projet d'attaque terroriste

Un homme a été mis en examen à Paris et écroué vendredi soir, soupçonné d'avoir planifié en 2024 un projet d'attaque terroriste. Ce dernier avait été condamné pour un séjour en zone irako-syrienne entre 2014 et 2015.

Un homme, condamné pour un séjour en zone irako-syrienne entre 2014 et 2015, a été mis en examen à Paris et écroué vendredi soir, soupçonné d'avoir planifié en 2024 un projet d'attaque terroriste, a appris samedi l'AFP de sources concordantes. Confirmant partiellement une information du journal Le Parisien, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué que cet homme né en 1993 a été mis en examen vendredi, notamment pour préparation individuelle à la commission d'un acte de terrorisme et apologie publique en ligne d'un acte de terrorisme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un débat devant le juge des libertés et de la détention

Selon le Pnat, l'homme a ensuite été incarcéré à l'issue d'un débat devant le juge des libertés et de la détention. Une source proche du dossier a précisé à l'AFP que cet homme avait déjà été incarcéré en octobre 2024 pour apologie du terrorisme. De même source, la justice le suspecte de s'être intéressé entre fin 2023 et fin 2024 à l'utilisation d'un drone, d'avoir cherché à se procurer des explosifs, et d'avoir étudié de possibles cibles, sans qu'il n'y ait forcément un lien entre ces trois pistes d'enquête.

L'homme est connu des services spécialisés pour un séjour ancien en zone irako-syrienne, entre 2014 et 2015, pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel. Sollicité par l'AFP, son avocat Me Maxence Gallo n'a pas souhaité commenter.