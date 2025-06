Un enseignant suspecté d'atteintes sexuelles sur des élèves mis en examen et écroué

Un enseignant suspecté d'atteintes sexuelles sur des élèves a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme, né en Allemagne en 1980, est domicilé à Chinon et exerce dans trois communes d'Indre-et-Loire, Saché, Montlouis-sur-Loire et Ligré. Il a été interpellé et déféré jeudi au parquet de Tours avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire.

Un enseignant exerçant dans plusieurs communes d'Indre-et-Loire et suspecté d'atteintes sexuelles sur des élèves a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé vendredi le parquet de Tours. "Suite à un signalement adressé par l'Education nationale", une enquête "a été ouverte en mars 2025 sur des suspicions de corruptions de mineurs, atteintes sexuelles sur mineurs par une personne ayant autorité", a indiqué la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard, dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des élèves qui dorment dans le lit de l'enseignant

L'enseignant, né en Allemagne en 1980, est domicilé à Chinon et exerce dans trois communes d'Indre-et-Loire, Saché, Montlouis-sur-Loire et Ligré. Il a été "interpellé à son domicile le 25 juin" et déféré jeudi au parquet de Tours avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire dans la soirée. "De nombreuses auditions ont été menées, de témoins et de victimes mineures", a ajouté la procureure, précisant que du matériel informatique a été saisi et "partiellement analysé à ce stade".

Les investigations vont se poursuivre, "pour notamment identifier et entendre l'ensemble des victimes, poursuivre l'exploitation des éléments recueillis", mais aussi "obtenir des éléments sur le préjudice et les traumatismes subis par les victimes" et déterminer "la nature des infractions commises". Selon le quotidien La Nouvelle République, il est arrivé que des élèves dorment au domicile de cet enseignant de CM1-CM2, dans son propre lit. Il a été suspendu en mars à la suite de plusieurs dépôts de plainte.