Trois ex-militaires dont un ayant travaillé pour l'Elysée mis en examen pour atteinte au secret défense

Quatre hommes et une femme, dont trois ex-militaires et deux civils, ont été mis en examen le 24 mai pour diverses infractions d'atteinte au secret défense. Un des ex-militaires aurait travaillé un temps pour le palais de l'Élysée. Les accusés sont mis en cause pour soustraction, détournement et divulgation de secret de défense nationale.