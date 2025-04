Trafic de drogue : un réseau démantelé à Forcalquier

À Forcalquier, un réseau de drogue impliquant des mineurs a été démantelé par la gendarmerie. L’enquête a débuté après la fuite d’un adolescent exploité par les trafiquants. Dix interpellations ont eu lieu, et l’affaire sera jugée en juin.

La gendarmerie a mis fin à un trafic de stupéfiants à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Plus de 60 militaires ont été mobilisés cette semaine pour démanteler un réseau structuré qui exploitait des mineurs. Dix personnes ont été interpellées, dont plusieurs adolescents.

Recrutés pour leur vulnérabilité, les jeunes, âgés de 16 à 17 ans, étaient placés sur des points de deal fixes, du milieu de journée jusqu’au soir, sous les ordres d’un chef surnommé "le lieutenant". L’affaire a éclaté lorsqu’un adolescent a fui ses ravisseurs pour se réfugier dans un commerce du centre-ville.

Une opération déclenchée par une fuite

Le jeune homme, en possession de stupéfiants et d’une feuille de compte, a déclaré avoir été enlevé à Gap cinq jours plus tôt. Il affirme avoir été séquestré et contraint à vendre de la drogue pour rembourser une dette contractée auprès d’un trafiquant local.

Une organisation bien huilée

Selon la commandante de la brigade de Forcalquier, Béatrice Georget, les trafiquants fonctionnaient comme une véritable entreprise : véhicules, cartes bancaires, téléphones portables, et une chaîne de commandement bien établie. L’approvisionnement du réseau provenait du banditisme marseillais.

Cette opération témoigne de la volonté des autorités de lutter contre les réseaux de stupéfiants, y compris en zone rurale. Le dossier sera examiné par la justice en juin prochain.