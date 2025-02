Trafic de cannabis : six ans ferme pour le chef d'un réseau de «jardiniers» vietnamiens

Le chef d'un réseau de trafic de drogues qui employait des "jardiniers" vietnamiens a été condamné à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil. Ces "jardiniers" étaient en réalité des Vietnamiens sans-papiers qui cultivaient du cannabis dans une ferme.

Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné vendredi à six ans de prison ferme le chef d'un réseau de trafic de drogues employant des Vietnamiens sans-papiers comme "jardiniers" pour cultiver du cannabis dans une ferme indoor en Seine-et-Marne.

Dans ce dossier, jugé de lundi à vendredi, quatorze prévenus et une société étaient poursuivis pour leur implication dans ce vaste réseau, démantelé en octobre 2022.

6 ans ferme, amende de 30.000 euros et interdiction définitive du territoire français

Les enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers (OCRIEST), qui ont mené l'enquête à partir de novembre 2021, ont remonté la trace d'un hangar à Beton-Bazoches où la ferme de cannabis était installée.

Principal protagoniste, un homme de 39 ans, en détention provisoire pendant le procès, comparaissait pour trafic de stupéfiants, aide à l'entrée ou au séjour irréguliers, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs.

Condamné à 6 ans ferme, un peine de prison inférieure aux huit ans ferme requis, le chef du réseau a également écopé d'une amende de 30.000 euros et d'une interdiction définitive du territoire français.

Il était poursuivi pour avoir relocalisé en France son activité d'importation, de production et de vente illégales de cannabis après la fermeture d'une ferme en Espagne en raison de coûts de production trop importants. Pour mener à bien ce projet, il avait recruté des "jardiniers" vietnamiens en situation irrégulière, notamment depuis l'Allemagne.

Deux des prévenus relaxés

Cet homme, au train de vie luxueux, gérait également un trafic de drogues de synthèse, notamment de la MDMA, en provenance des Pays-Bas et du Canada et à destination du Vietnam.

Deux des prévenus ont été relaxés et les autres protagonistes ont été condamnés à des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à quatre ans ferme.

Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient découvert, dans un box loué à Vincennes par ce chef présumé, plus de 4 kilos de MDMA, un peu plus d'un kilo de méthamphétamine, 214 grammes de kétamine et un kilo de cannabis, des produits dont la valeur marchande a été estimée entre 200.000 et 365.000 euros.

Des produits de luxe (montre, bijoux, sacs à main), des faux passeports ainsi que de l'argent liquide avaient également été saisis dans d'autres lieux.