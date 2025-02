Narcotrafics : les «mules bancaires», pivot financier du crime organisé

Ce mardi, les sénateurs ont voté à l’unanimité pour la proposition de loi contre les narcotrafiquants, notamment pour renforcer les moyens de lutte contre le blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants. Près de deux millions de comptes de blanchiment ont été signalés dans le monde en 2024, mais il s’agit d’une toute petite partie.

339 pour zéro contre. Les sénateurs se sont prononcés ce mardi pour la proposition de loi contre les narcotrafiquants et la création d’un parquet national anticriminalité organisée. Cette loi prévoit notamment de renforcer les moyens de lutte contre le blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants.

Selon une récente étude de BioCatch, leader de la lutte contre la fraude bancaire, près de 2 millions de comptes de blanchiment ont été signalés dans le monde l’année dernière. Mais, il s’agit là d’une toute petite partie.

Des mules recrutées par les réseaux criminels

Deux millions de signalements dans 257 banques de 21 pays, autrement dit la pointe de l’iceberg. Ces comptes que l’on appelle "mules bancaires" sont le point de pivot du crime organisé. C’est par là que transite l’argent issu du trafic de stupéfiants ou de la prostitution avant d’être souvent réacheminé à l’étranger.

"On a certains comptes mules qui brasse des très gros montants, mais qui sont très rapidement détectés par les systèmes anti-blanchiment d'argent qui sont mis en place dans les banques. Et puis on a beaucoup de comptes mules qui brassent des montants beaucoup plus petits et de façon beaucoup plus occasionnelle, qui, eux, passent complètement sous le radar de la détection anti-blanchiment", explique Matthieu Platten, expert chez Biocatch

Les mules bancaires sont directement recrutées par les réseaux criminels. La plupart du temps sur les réseaux sociaux. Elles doivent ouvrir un compte à leur nom et se font rémunérer en fonction du cash qui y est déposé. L’indice boursier du Nasdaq estime que 3.100 milliards de dollars de fonds illicites ont transité rien que l’année dernière par le système financier mondial.