Six mois fermes pour des tirs de mortier d'artifice sur une gendarmerie

Un homme a été condamné à un an de prison dont six mois fermes pour des tirs de mortiers sur une caserne de gendarmerie à Beaune, en Côte-d'Or, a annoncé la gendarmerie samedi. Trois autres tireurs présumés, des mineurs, seront convoqués plus tard devant un juge des enfants.

La caserne, les logemtns des gendarmes et de leur famille

Ces tirs tendus, généralement de feux d'artifice détournés de leur usage festif, avaient visé "à plusieurs reprises" la caserne depuis fin mai, visant aussi bien les bâtiments administratifs que les logements des gendarmes et leur famille, explique la gendarmerie dans un communiqué.

"Des projectiles ont notamment atteint les fenêtres du domicile" d'un militaire, ajoute le texte, confirmant une information du quotidien Le Bien Public. Mercredi, "dans une opération judiciaire d'envergure", impliquant une unité d'intervention spécialisée et un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon, "neuf individus" ont été interpellés et placés en garde à vue.

Quatre ont été "formellement identifiés" comme les tireurs, dont trois mineurs. Le majeur, "tireur principal", a été condamné vendredi soir à un an de prison dont six mois fermes et écroué immédiatement après son jugement en comparution immédiate, notamment pour "dégradations (...) par un moyen dangereux pour les personnes" et "violences sur un militaire de la gendarmerie".