Procès des otages en Syrie : la défense de Mehdi Nemmouche contre-attaque et sous tension face au futur verdict

À Paris, la cour d’assises spéciale juge trois djihadistes accusés d’avoir torturé des ex-otages français en Syrie, dont Mehdi Nemmouche. Son avocat dénonce un procès biaisé et plaide son innocence. Le verdict est attendu ce vendredi.

La fin du procès des otages de Daesh. Les trois djihadistes, dont Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attentat dans le musée juif de Bruxelles en 2014, comparaissent devant la cour d’assises spéciale de Paris ce vendredi.

Ils sont accusés d’être les anciens geôliers tortionnaires de quatre anciens otages français en Syrie. Ce jeudi, la défense a eu la parole toute la journée. L’avocat de Mehdi Nemmouche a plaidé l’innocence de son client. Compte rendu de l'audience.

"Vous voulez juste trouver un coupable"

Tas de notes en mains, maître Francis Vuillemin, érigé devant son client Mehdi Nemmouche assis dans le box, s’emporte : "Ce n’est pas un procès auquel nous avons assisté !" Et il pointe du doigt l’avocat général, le ton menaçant. "Vous avez voulu que tout soit filmé, des caméras, aux quatre coins de la salle. C’est un film ! Le parquet est le producteur et vous êtes les acteurs", s’égosille l’homme sous le regard amusé du ministère public.

Il dénonce un procès médiatique, joué d’avance, où son client, Mehdi Nemmouche est condamné avant même la fin. Rouge de colère, maître Vuillemin se tourne ensuite vers les anciens otages. "10 ans d’instruction et 10 ans de confusion ! Les surnoms, les voix, le physique : on nous dit que le geôlier français avait les yeux bleus", s'insurge-t-il.

Et il se tourne vers Mehdi Nemmouche en le pointant du doigt. "A-t-il les yeux bleus ? Non, il a les yeux noirs !", s’exclame le conseil qui poursuit. "Vous avez concentré le tir sur une cible et une seule ! Nemmouche ! Vous voulez juste trouver un coupable", martèle l’avocat sous le regard médusé de l’ex-otage Didier François. Le verdict du procès est attendu dans la journée.