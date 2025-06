Malaisie : pourquoi Tom Félix, Français de 34 ans, risque-t-il la peine de mort ?

Tom Félix, un Français de 34 ans, est jugé depuis lundi en Malaise, où il risque la peine de mort. Le trentenaire est accusé d'avoir possédé plusieurs centaines de grammes de cannabis dans son logement, qu'il partageait avec son associé. Alors que le jeune homme clame son innocence, le président de la République Emmanuel Macron a assuré mettre "tout en place pour que Tom soit libéré".

Un Français de 34 ans accusé de détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il conteste, est jugé depuis lundi en Malaisie où il risque la peine de mort, a-t-on appris auprès de son avocat. Tom Félix, ancien cadre au sein du groupe Veolia, diplômé en aquaculture et biologie marine et sur le point d'ouvrir un restaurant à Langkawi, a été arrêté le 9 août 2023 sur cette île du nord-ouest de la Malaisie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans la maison où il était hébergé par son associé malaisien, la police a trouvé plusieurs centaines de grammes de cannabis dans les parties communes. Les deux hommes ont été interpellés. Le procès du Français "s'est ouvert lundi matin" devant la Haute cour criminelle de Alor Setar (nord-ouest), a indiqué à l'AFP son avocat malaisien Collin Andrew.

La peine de mort ou "104 années de prison"

Le procès qui doit durer jusqu'à jeudi a été suspendu en fin de matinée et doit reprendre mardi "car un témoin n'avait pas apporté certains éléments", a précisé son avocat. "Le procès reprendra demain (mardi, ndlr), avec le même témoin", a-t-il ajouté, précisant que le verdict serait rendu "ultérieurement".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tom Félix encourt "la peine de mort, ou 104 années de détention cumulées, 54 coups de bâton et une amende de 27.000 euros", avait indiqué à l'AFP sa mère, enseignante au Lycée français de Singapour tout comme son mari. Les parents du jeune homme ont été reçus le 30 mai par le président français Emmanuel Macron, alors en visite officielle à Singapour.

"Il nous a entendus et il a dit que cette situation est effectivement inacceptable et qu'il allait tout mettre en place pour que Tom soit libéré", avait indiqué Mme Félix à l'issue de cet entretien. "Je ne doute pas de l'innocence de Tom, qui vit un calvaire, aux prises avec un système qui broie les hommes et pour lequel le temps ne compte pas", avait réagi pour l'AFP son avocat français François Zimeray, ancien ambassadeur pour les droits de l'Homme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aucun condamné à mort depuis 7 ans

Sa famille assure que, durant l'enquête, Tom a été "disculpé" par son associé mais que la police malaisienne n'en a pas tenu compte. Sa famille et son avocat dénoncent par ailleurs des conditions de détention "terribles".

La possession et le trafic de drogue sont des crimes graves en Malaisie passibles de la peine de mort si les quantités dépassent un certain seuil. Les condamnations à mort ne sont toutefois plus obligatoires et aucune exécution n'a eu lieu en Malaisie depuis 2018. L'association française Ensemble contre la peine de mort (ECPM), "appelle le juge malaisien à faire bon usage de son pouvoir discrétionnaire et ainsi éviter la condamnation à mort de Tom Félix", a indiqué Raphaël Chenuil-Hazan, directeur général de l'association dans une réaction auprès de l'AFP.

La suite après cette publicité

"En tout état de cause, ECPM espère que les éléments prouvant son innocence seront apportés et appréciés à leur juste valeur par la justice malaisienne", a-t-il ajouté. Selon ECPM, au moins quatre Français sont actuellement sous le coup d'une condamnation à la peine capitale dans le monde : deux hommes au Maroc, un en Chine ainsi qu'une femme en Algérie.