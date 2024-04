Pascal Praud et vous – Mort du petit Emile : un gendarme explique pourquoi les autorités filtrent les informations pour les affaires criminelles

Les médias donnent-ils trop d'informations sur les affaires criminelles ? Samedi, des ossements du corps du petit Emile, disparu depuis juillet dernier dans le Haut-Vernet, ont été retrouvés après neuf mois de recherche. Pour l'occasion, le capitaine de gendarmerie Marc Rollang est l'invité de l'émission Pascal Praud et vous ce lundi. Au micro d'Europe 1, ce dernier explique que les informations divulguées dans ces affaires sont plus contrôlées de nos jours. "On se rend compte que le malfaiteur se nourrissait beaucoup des informations qu'il pouvait recueillir au travers des reportages et mettre en place des stratégies de défense ou d'esquivement", raconte-t-il.