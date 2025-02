24h après l'attaque de trois représentants des forces de l'ordre à Paris par un homme placé sous OQTF, Charles, auditeur de Pascal Praud et vous, dénonce "le manque de courage politique de nos dirigeants". Il les appelle à s'emparer véritablement des questions sécuritaires. Vous pouvez réagir en appelant le 01.80.20.39.21.

Trois policiers ont été attaqués ce mardi devant la préfecture de police de Paris, par un homme muni d'un tesson de miroir. Tenu par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), l'assaillant avait déjà été interpellé à trois reprises sans jamais être condamné. Pour Charles, auditeur de Pascal Praud et vous, cet épisode démontre "le manque de courage politique de nos dirigeants", avant de s'attaquer à Emmanuel Macron, "le président des épiphénomènes à s'occuper des vacances scolaires". Pour ce Montpelliérain "en France on est fâché avec l'autorité" et il appelle les dirigeants à s'emparer véritablement de "ces actes barbares que les Français subissent dans leur chair".