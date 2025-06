Office antistupéfiants de Marseille : la cheffe et son adjoint mis en examen à Paris

La cheffe de l'office antistupéfiants de Marseille et son adjoint ont été mis en examen à Paris pour "complicité de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique" et "violation du secret d'une enquête portant sur la criminalité organisée".

La cheffe de l'office anti-stupéfiants (Ofast) de Marseille et son adjoint ont été mis en examen à Paris dans le cadre d'une enquête sur une livraison surveillée en 2023 de cocaïne suspectée d'avoir connu de graves dérives, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

Les commissaires ont été mis en examen par les juges d'instruction de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), notamment pour "complicité de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique" et "violation du secret d'une enquête portant sur la criminalité organisée", a précisé le ministère public, confirmant à l'AFP une information de sources proches du dossier.

Interdiction d'exercer des fonctions et missions de police judiciaire

Les deux hauts gradés sont aussi mis en examen pour "complicité d'atteinte à l'intimité par captation d'images et de paroles", selon le ministère public. "Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer des fonctions et missions de police judiciaire, de se rendre dans tous les locaux de police des Bouches-du-Rhône, interdiction d'entrer en relation avec d'autres personnes apparaissant dans le dossier", a ajouté la même source.

"Après deux jours de garde à vue, ma cliente, cheffe de l'Ofast Marseille, n'est ni mise en examen pour corruption, ni (...) pour trafic de cocaïne, ni (...) pour importation de stupéfiants en bande organisée", a relevé auprès de l'AFP son avocat, Louis Cailliez.

"Elle conteste vigoureusement toute infraction pénale de sa part et défendra son honneur et sa probité en dépit des tentatives d'instrumentalisation de ce dossier", a-t-il affirmé.

Une arrivée de cocaïne au port de Marseille en container depuis la Colombie

En avril, deux policiers de l'Ofast de Marseille avaient déjà été mis en examen, puis placés en détention provisoire, eux pour trafic de stupéfiants en bande organisée, blanchiment ou encore association de malfaiteurs. Puis en juin, un autre avait aussi été mis en examen.

Pour Me Cailliez, la garde à vue cette semaine de la cheffe de l'Ofast "a permis de lever les doutes sur l'absence de connaissance (et donc de validation) hiérarchique du déroulement réel du dossier Trident", nom de l'opération de livraison de cocaïne surveillée dans le viseur de la justice.

"Tel est également le cas de certaines pratiques de ses effectifs, combattues et dénoncées par elle, et pour lesquelles elle a pourtant été mise en examen", a-t-il insisté. Les investigations initiales, parties d'un renseignement anonyme en février 2023, portaient sur une arrivée de cocaïne au port de Marseille en container depuis la Colombie et à destination de la région parisienne.