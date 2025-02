Narcobanditisme : quatre ans de prison pour avoir menacé une juge d'instruction

Un homme impliqué dans des affaires de trafic de stupéfiants a été condamné mardi à quatre ans de prison pour avoir menacé une juge d'instruction dans le Vaucluse. Il avait été relaxé en juin par le tribunal correctionnel d'Avignon pour "éléments insuffisants".

Un homme au lourd casier judiciaire dans des affaires de trafic de stupéfiants a été condamné mardi en appel à quatre ans de prison pour avoir menacé une juge d'instruction de Carpentras (Vaucluse) pendant un interrogatoire, a-t-on appris mercredi auprès de la cour d'appel de Nîmes.

"Je prie le seigneur pour que vous ayez un accident"

Originaire de Carpentras, Sofiene S. était accusé d'avoir déclaré à la juge d'instruction, en août 2022: "gâche la vie de ma famille et je gâcherai ta vie", ainsi que "je prie le seigneur pour que vous ayez un accident et que vous mouriez", a expliqué à l'AFP un responsable de la communication de la cour d'appel de Nîmes.

En première instance en juin, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel d'Avignon pour "éléments insuffisants". L'avocat parisien de la magistrate, Me Olivier Morice, avait fait appel de cette décision. Lors de l'audience le 28 janvier devant la cour d'appel de Nîmes, l'homme a reconnu avoir été malpoli envers la juge mais a nié l'avoir menacée.

Le parquet avait réclamé une peine de trois ans de prison et la cour d'appel l'a finalement condamné à une peine plus lourde de quatre ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, et à verser 6.000 euros de dommages et intérêts à la juge, selon le responsable de la communication.