Nancy : deux hommes condamnés à 15 et 20 ans de réclusion pour avoir violé des enfants

Deux hommes ont été condamnés en appel à 15 et 20 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles sur six enfants. L'affaire, qui avait révélé un réseau de pédocriminalité, a conduit à un procès qualifié de "l'horreur". Leur complice principal s’était suicidé avant son jugement.