L'escroc Tony Peillon, le «Rocancourt du Tarn», condamné pour viols à 17 ans de réclusion

L'arnaqueur en série Tony Peillon, surnommé le "Rocancourt du Tarn", a été condamné mercredi à 17 ans de réclusion criminelle pour le viol de cinq femmes et l'agression sexuelle d'une sixième, au terme d'un procès de quatre jours à Albi, lors duquel l'accusé a maintenu ses dénégations.

"Il a un sentiment d'injustice qui persévère"

Une décision très légèrement inférieure aux réquisitions de 18 années du ministère public, mais les juges de la cour criminelle du Tarn ont suivi sur le reste: ils ont retenu comme circonstance aggravante la multiplicité des victimes ainsi que la vulnérabilité de trois d'entre elles, et adjoint à la peine d'emprisonnement une obligation de soins, l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, ainsi qu'une inscription au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles.

Tony Peillon, vêtu d'un t-shirt noir, est resté stoïque lors de la lecture du verdict, gardant ses mains tatouées jointes comme lors de la majeure partie de son interrogatoire, sous le regard des deux victimes présentes physiquement dans la salle d'audience.

Me Morgane Cayéré, avocate de l'une des victimes, a salué la décision. "Aujourd'hui, elle (sa cliente, ndlr) a le sentiment d'avoir été entendue et prise au sérieux, vu la peine qui a été prise." Tony Peillon "comprend la peine. Par contre, derrière, il ne fait pas le lien avec ses actes. Il a un sentiment d'injustice qui persévère", a quant à lui commenté Me Kamar-Eric Hadi à propos de son client.

Déjà condamné pour de nombreux faits d'escroquerie, Tony Peillon a été jugé coupable par la cour criminelle de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, des viols et une agression sexuelle commis entre 2015 et 2021 à Rennes, Albi et Narbonne (Aude).

Vies inventées

Né en Thaïlande, abandonné bébé et adopté à l'âge de trois ans par un couple français, Tony Peillon s'est, à 29 ans dont trois en prison, inventé de nombreuses vies pour monter ses arnaques, s'attirant chez les médias locaux le surnom de "Rocancourt du Tarn", allusion à Christophe Rocancourt, célèbre pour avoir arnaqué plusieurs stars françaises et américaines.

Ce sont d'ailleurs ses larcins, quelques centaines d'euros à l'encontre de la plupart des parties civiles, qui ont attiré l'attention sur ses viols. Lors de l'audition d'une victime de ses escroqueries, en 2018, la justice a pour la première fois eu vent de ces accusations contre Tony Peillon.

Lui n'en démord pas : tant lors de l'instruction que des débats au tribunal judiciaire d'Albi, il a maintenu la même défense, suggérant que ces femmes, furieuses qu'il les ait flouées, aient pu se liguer contre lui pour inventer de fausses accusations. Une version que les investigations n'ont pas permises de corroborer. Et que les avocats des parties civiles ont démonté, soulignant l'absence de contacts en ce sens entre les victimes, ou encore les conclusions des expertises psychiatriques.

Les quatre journées d'audiences ont été marquées par l'aplomb de Tony Peillon, qui a maintenu ses dénégations, refusant d'abord de commenter les témoignages successifs, avant de se défendre au troisième jour, montrant quelques hésitations et revirements pointés du doigt par la défense et l'avocate générale, Stéphanie Bazart. Il ne s'est départi de son calme qu'à un bref moment mardi, à l'évocation de sa mère qui aurait selon lui évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. L'accusé a alors sangloté dans son box, avant de vite reprendre sa contenance.

"Le discours de Tony Peillon n'est que mensonges"

"Le discours de Tony Peillon n'est que mensonges", a déclaré mercredi l'avocate générale lors de son réquisitoire. "Vous êtes passé complètement à côté de votre procès. Vous avez manqué l'opportunité de nous montrer votre humanité", lui a par ailleurs lancé Me Morgane Cayéré.

Le tribunal a notamment été secoué, lundi, par le témoignage de Lucie* (prénom modifié), dernière victime en date, dont les déclarations en visioconférence, ponctuées de spasmes, de crises de rire et de larmes, ont marqué jusqu'à Tony Peillon. "On voit qu'elle a vécu un traumatisme", avait-il dit le lendemain, sans pour autant avouer.

Une contradiction apparente que même ses avocats ont relevée, mais il a ignoré cette "main tendue" qui aurait pu le guider vers un début de reconnaissance. "À partir du moment où je serai déclaré coupable (...), il y aura quelque chose qui va s'éteindre en moi", avait-il lancé.