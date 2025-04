Le Théâtre du Soleil mène une vaste enquête interne après des accusations de «dérives sexuelles».

Le Théâtre du Soleil a lancé une vaste enquête interne afin de faire la lumière sur les déclarations d'une comédienne faisant état de "dérives sexuelles" passées au sein de la troupe.

Le Théâtre du Soleil, fondé par Ariane Mnouchkine, a lancé une vaste enquête interne afin de faire la lumière sur les déclarations d'une comédienne faisant état de "dérives sexuelles" passées au sein de la troupe et s'est dit prêt à collaborer avec la justice, dans un communiqué publié vendredi.

"Le Théâtre du Soleil mène actuellement une enquête interne afin de déceler les éventuelles négligences, erreurs, fautes, délits ou crime qui auraient pu être commis dans ses murs, il y a quinze ans, ou même avant, ou depuis. En outre, nous essayons de joindre, le plus rapidement possible, toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont travaillé chez nous, salariés, stagiaires ou bénévoles épisodiques", écrit-il dans son texte.

"Une fois que nous aurons rassemblé, dans la mesure de nos capacités, toutes les informations relatives à d'éventuels actes qui auraient été commis (pour certains, 15 ans avant leur signalement), nous les remettrons à la justice à sa demande. Ce sera alors à elle, et à elle seule, d'en tirer toutes les conséquences", ajoute-t-il.

Une "pression sexuelle constante"

Entendue la semaine passée par la Commission de l'Assemblée nationale sur les violences dans les secteurs artistiques, qui doit rendre ses conclusions mercredi, la comédienne Agathe Pujol avait déclaré sous serment avoir été victime d'une tentative de viol commise fin 2010 par un comédien de la troupe, devant plusieurs témoins et alors qu'elle était mineure.

Elle avait plus généralement décrit une "pression sexuelle constante" que les hommes de la troupe y faisaient, selon elle, peser sur les femmes. "Il va de soi que toutes les mesures, dont certaines n'étaient pas encore en vigueur en 2010, ont été prises, afin que les faits dénoncés, avérés ou pas, ne puissent jamais se produire ou se reproduire au sein de notre maison", assure vendredi le Théâtre du Soleil.

Une plainte contre le comédien Philippe Caubère

Compagnie fondée en 1964, le Théâtre du Soleil est installé depuis 1970 à la Cartoucherie de Vincennes, dans l'est de Paris, et s'est imposé comme une institution théâtrale majeure en France.

Agathe Pujol a par ailleurs porté plainte en octobre 2023 contre le comédien Philippe Caubère, ancien membre de la troupe du Soleil, pour viol et agression sexuelle sur mineur. Ce dernier est mis en examen, même si ses déclarations en garde à vue ont été annulées.