Le Scouarnec «a brisé ma vie», raconte O., première victime auditionnée du pédocriminel

Au procès du pédocriminel Joël Le Scouarnec, la première audition d'une victime a eu lieu ce jeudi à la cour criminelle du Morbihan. La victime a raconté comment l'ex-chirurgien avait "brisé (sa) vie" en la violant à plusieurs reprises, pendant une hospitalisation à ses 10 ans, en 1992.

Première des 299 victimes du pédocriminel Joël Le Scouarnec à être auditionnée par la cour criminelle du Morbihan à Vannes, O. a raconté jeudi comment l'ex-chirurgien avait "brisé (sa) vie" en la violant à plusieurs reprises dans son lit d'hôpital lorsqu'elle avait 10 ans.

"Ca fait 33 ans que j'attends ce moment", lance O. avant de laisser s'échapper des sanglots. Une profonde inspiration, et elle reprend courageusement: "Il a brisé ma vie et je veux qu'il m'entende."

"Ça me hante tous les jours"

Hospitalisée en 1992 à la clinique de Loches (Indre-et-Loire) pour une appendicectomie, O. a raconté comment le chirurgien, dès le premier jour, avait demandé aux aides-soignantes de déplacer un autre patient âgé qui partageait sa chambre, afin qu'elle y reste seule. "Pendant mon séjour, ce chirurgien m'a violée plusieurs fois", raconte-t-elle, auditionnée par visioconférence en raison de problèmes de santé consécutifs, selon elle, des viols commis par l'accusé. "J'étais terrorisée."

Elle n'a que dix ans à l'époque mais sait qu'"on ne (mesure) pas la fièvre en insérant un doigt dans le vagin" et qu'"on n'écoute pas le coeur d'un malade en caressant longuement ses seins", souligne-t-elle, balayant les arguments avancés la veille encore par l'accusé, pour qui certains viols étaient des gestes "purement médicaux".

La voix vibrant d'émotions, O. décrit comment le médecin lui "a donné des gouttes en disant qu'il repasserait plus tard voir si elle dormait bien". "Mais moi, j'essayais de pas dormir parce que je savais très bien ce qui allait se passer."

"Pas besoin de remettre en ordre mes souvenirs, ça me hante!", insiste-t-elle. "Là je vais avoir 44 ans et depuis l'âge de 10 ans et demi ça me hante tous les jours, tous les jours." "J'avais la sensation de ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir crier... Mais je sentais très bien ses mains partout sur moi", souffle la victime.

Le Scouarnec impassible face à ce récit

Pendant une longue semaine, O. reste hospitalisée en raison de "complications" liées à son opération de l'appendicite. A son retour dans sa famille, elle tente de parler à ses parents de ce qu'elle a subi. "Mais personne ne m'a crue, personne ne m'a comprise."

Sombrant dans la dépression, vers l'âge de 13 ans elle demande à voir une gynécologue qui constate la rupture de l'hymen et lui demande "si (elle) fait beaucoup de sport".

"Personne ne m'a jamais demandée si j'avais subi des sévices sexuels alors que je n'attendais que ça pour pouvoir en parler", lance O..

Depuis son box, le médecin âgé de 74 ans garde un visage toujours impassible à ce récit, figé comme une statue de cire, fixant l'écran où apparaît la plaignante.