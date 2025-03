AFP / © AFP or licensors

Le concubin d'Aurélie Langelin, morte en 2021, jugé pour «meurtre sur conjoint»

Le procès du compagnon d'Aurélie Langelin, décédée en mai 2021 dans le Nord, s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises du Nord. La victime avait porté plusieurs fois plainte contre son concubin et l'accusé a déjà été condamné une dizaine de fois entre 2004 et 2019 pour "vols, outrages, dégradations, menaces et violences".