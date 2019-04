Nord : la police lance un appel à témoins après la disparition d'une jeune femme

Un appel à témoins a été lancé vendredi par la police du Nord, après la disparition le 9 avril d'une jeune femme, Aurélie Langelin.

Des intentions suicidaires. La jeune femme, qui réside à Douai, a été vue pour la dernière fois à la Gare du Nord, à Paris, vers 19h30. Elle a emprunté le téléphone d'un passant, pour annoncer à sa mère par message qu'elle comptait se suicider, rapporte France 3 Hauts de France.

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante d'Aurélie LANGELIN 31ans. Si vous avez des informations, contactez les policiers de #Douai (#Nord) au 03227923830 ou 3820 (HB) ou au 0327923862 (24h/24) pic.twitter.com/0ZEfXv1VbQ — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 12 avril 2019

Âgée de 31 ans, Aurélie Langelin a les cheveux bruns et mi-longs, les yeux verts, et mesure 1 mètre 65. Elle porte deux cicatrices sur un poignet et un mollet, précise la police, qui invite toute personne disposant d'information à contacter le commissariat de Douai au 03-27-92-38-30, ou au 38-29 ou au 03-27-92-38-62.