La justice française ordonne la libération de l'assassin Georges Ibrahim Abdallah, après 40 ans de prison

L'un des plus anciens détenus de France va bientôt sortir de prison. La justice a ordonné ce jeudi matin la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1987 pour l'assassinat de diplomates israélien et palestinien à Paris. Il sera libéré le 25 juillet et devra quitter le territoire français et ne plus jamais y paraître.

>> Plus d'informations à suivre