Kim Kardashian prête à «affronter» ses agresseurs, selon ses avocats

Quelques jours avant de venir témoigner au procès du braquage dont elle a été victime en 2016, Kim Kardashian s'est dite "prête" à affronter ses agresseurs. Ses avocats n'ont pour l'heure pas souhaité commenter le contenu de sa déposition à venir. Le verdict est prévu pour le 23 mai.

La reine des influenceuses Kim Kardashian, qui viendra à Paris le 13 mai témoigner au procès de son braquage dans la capitale en 2016, est prête à "affronter" ses agresseurs, ont indiqué lundi ses avocats à l'AFP.

Neuf millions d'euros de bijoux dérobés

"Elle souhaite assister en personne au procès et affronter ceux qui l'ont attaquée. Elle entend le faire avec dignité et courage", ont déclaré ses avocats français Léonor Hennerick et Jonathan Mattout, qui la représentent avec son conseil américain Michael Rhodes. Ils n'ont pas souhaité commenter le contenu de sa déposition à venir, "pour que chacun puisse entendre le récit des faits directement de la bouche de Mme Kardashian".

La femme d'affaires américaine, qui s'est tenue au courant du déroulé de la première semaine du procès, s'exprimera "sur ce qu'il s'est passé lors de cette terrible nuit" du 2 au 3 octobre 2016 quand elle avait été braquée, ligotée et séquestrée dans sa chambre d'hôtel parisienne, en pleine Fashion week. Montant du butin : neuf millions d'euros de bijoux, le plus gros vol d'un particulier en France depuis 20 ans.

Le procès de ses braqueurs présumés a débuté lundi 28 avril. Après une première semaine dédiée aux parcours de vie des 10 accusés, la cour d'assises de Paris va désormais entrer dans le coeur du dossier, en commençant par entendre les enquêteurs, ces lundi et mardi.

Elle entendra ensuite les témoins. Puis, le 13 mai selon le planning prévisionnel, les parties civiles: le réceptionniste braqué de l'hôtel, l'assistante de Kim Kardashian qui s'était cachée pendant l'intrusion, et enfin Kim Kardashian elle-même. Le verdict est prévu pour le 23 mai.