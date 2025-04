Jeune homme disparu à Nantes : son corps retrouvé dans la Loire

Le corps d'un homme de 22 ans, qui avait disparu à Nantes fin février, a été retrouvé dans la Loire, à hauteur d'Indre, a annoncé vendredi le parquet. Les résultats complets de l'autopsie doivent être adressés au juge d'instruction "dans les jours qui viennent".

Une information judiciaire ouverte contre X

Le 25 février, le père d'Axel P. se présentait au commissariat de police de Nantes pour signaler la disparition de son fils de 22 ans. "Il expliquait que ce dernier avait quitté le domicile paternel nantais le samedi 22 février vers 19h et qu'il ne répondait plus, depuis lors, aux sollicitations de sa famille et de ses proches ; il ne s'était pas non plus rendu sur son lieu de travail le lundi 24 février", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Nantes Antoine Leroy.

Le même jour, l'un des trois téléphones du jeune homme était retrouvé dans un parking public. Une information judiciaire avait été ouverte contre X le 7 mars, "un juge d'instruction nantais étant saisi de faits d'enlèvement et séquestration", selon la même source.

Le 29 mars, un corps sans vie était découvert dans la Loire, à hauteur d'Indre, commune à l'ouest de Nantes, "par des sportifs faisant du paddle" avec dans les vêtements du défunt un des téléphones appartenant à la personne recherchée, d'après le magistrat. L'autopsie et une comparaison ADN permettaient d'identifier de manière certaine la victime.

Les résultats complets de l'autopsie doivent être adressés au juge d'instruction "dans les jours qui viennent", a ajouté le procureur, soulignant que les investigations se poursuivaient "dans le cadre de cette information judiciaire".