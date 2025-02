Haute-Saône : l'homme fiché S assigné à résidence à Lure va changer de lieu d'assignation

La préfecture de la Haute-Saône a indiqué ce vendredi que Karim Mohamed-Aggad, fiché S et assigné à résidence à Lure, va changer de lieu d'assignation. Le maire de la ville Éric Houlley avait dénoncé sa présence comme responsable de peur dans sa commune. Son nouveau lieu d'assignation n'a pas été précisé.

"Le ministère de l'Intérieur a décidé de changer le lieu d'assignation à résidence de M. M., actuellement présent à Lure. Ce changement est effectif immédiatement", a indiqué le préfet Romain Royet dans un communiqué.

Condamné en 2017 pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste"

Le maire socialiste de la ville, Éric Houlley, avait demandé le 17 février dans un courrier adressé au Premier ministre François Bayou de prendre ses "responsabilités en rassurant la population (...) par des mesures appropriées" et d'agir "en urgence pour éviter de figer un climat ambiant mêlé d'effroi, de défiance et de colère".

"Le choix des lieux d'assignation appartient au seul ministère de l'Intérieur : à Lure comme dans le nouveau lieu d'assignation, le choix se fait d'abord en fonction d'impératifs de sécurité pour garantir une surveillance étroite et permanente", précise le préfet, ajoutant que le maire de Lure a été informé de ce changement. Le nouveau lieu d'assignation n'a pas été précisé.

Karim Mohamed-Aggad, 34 ans, est le frère de Foued Mohamed-Aggad, l'un des tueurs du Bataclan, mort lors de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris. Fiché S, il avait été condamné en mai 2017 à neuf ans de prison par la cour d'appel de Paris pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", après avoir passé plusieurs mois en Syrie en 2013 et 2014, selon le quotidien régional L'Est Républicain.

Après avoir purgé sa peine, il a de nouveau été condamné à six mois de prison pour le non-respect des mesures de surveillance qui lui étaient imposées. Il a été déchu de sa nationalité en novembre 2023 et placé au centre de rétention administrative de Metz, puis assigné à résidence à Lure fin juin 2024 par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Sans document d'identité

De père algérien naturalisé français et de mère marocaine, Karim Mohamed-Aggad a "automatiquement acquis (la nationalité française) par l'effet du décret de naturalisation de son père", avait indiqué son avocat Matthieu Bagard.

Mais il est actuellement "de fait dans une situation d'apatridie" : sans document d'identité, il n'a plus la nationalité française et ni Alger ni Rabat "ne reconnaissent formellement" qu'il est l'un de leurs ressortissants, avait-il souligné auprès de l'AFP.

M. Houlley a quant à lui indiqué vendredi à l'AFP qu'un rassemblement citoyen prévu samedi à 11H00 à Lure serait maintenu, ajoutant qu'il attendait toujours que l'"État (l')informe officiellement" de sa décision de changement de lieu d'assignation et que "l'État réhabilite le rôle (qu'il a) eu dans cette affaire". "J'ai été dans l'oeil du cyclone, soupçonné d'avoir implanté cette personne" alors que "je me suis toujours opposé" à la décision de l'assigner à Lure, a-t-il ajouté.

Il regrette par ailleurs d'avoir été la cible "d'une campagne de haine" pour "des raisons opportunistes et électoralistes et pour jouer sur les peurs et les registres habituels du Rassemblement national".