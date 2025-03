Gérard Depardieu attendu lundi à son procès pour agressions sexuelles

Son procès avait été reporté en octobre dernier, mais cette fois-ci, Gérard Depardieu va bel et bien faire face à la justice. L'acteur de 76 ans comparaît lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Deux femmes l'accusent d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrages sexistes pendant le tournage du film "Les Volets Verts", en 2021.

Gérard Depardieu devant la justice français. L'acteur de 76 ans comparaît dès ce lundi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusé d'agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage.

Face au comédien, par ailleurs mis en examen pour viol et qui a fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles, deux femmes : Amélie, 54 ans, et Sarah (prénom modifié), 34 ans. Ces dernières, respectivement décoratrice et assistante réalisatrice sur le film "Les Volets verts" de Jean Becker, accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes lors du tournage.

Gérard Depardieu devrait être bel et bien présent

La plaignante de 54 ans dit avoir été "attrapée avec brutalité" par Gérard Depardieu. Le comédien lui aurait ensuite "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins". Et tout cela en tenant des propos obscènes comme : "Viens toucher mon gros parasol".

La seconde plaignante, assistante réalisatrice, dénonce quant à elle des gestes déplacés comme des mains aux fesses. Gérard Depardieu, de son côté, nie ces agissements. Il accuse les plaignantes de s'enrichir sur son dos. Elles lui réclament entre 6.000 et 30.000 euros de dédommagement.

Le comédien a donc bénéficié de cinq mois en plus pour préparer sa défense. Ce procès, prévu en octobre dernier, avait été reporté en raison de problèmes de santé chez l'acteur. Cette fois-ci, il devrait être bel et bien présent, apte à comparaître, mais à certaines conditions. Ces deux jours d'audience ne devront pas durer plus de six heures. Il pourra aussi demander des pauses quand il le souhaitera.