Évasion mortelle de Mohamed Amra : un autre suspect mis en examen et incarcéré

L'enquête se poursuit autour de l'évasion mortelle du narcotrafiquant, Mohamed Amra. Un septième suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi, à l'issue de la vague d'interpellations de ce début de semaine. L'homme avait été interpellé à Marseille.

Un septième suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi à l'issue de la vague d'interpellations en début de semaine dans l'enquête à Paris sur l'évasion mortelle du narcotrafiquant Mohamed Amra en mai 2024, a-t-on appris de source judiciaire. L'homme avait été interpellé lundi à Marseille et faisait l'objet d'un mandat d'amener.

Il a été présenté samedi aux juges d'instruction qui l'ont mis en examen pour "recel de malfaiteurs à titre habituel" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de cinq ans d'emprisonnement", a détaillé la source judiciaire. "Il a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet", a-t-elle ajouté.

Le rappeur Koba LaD mis en examen dans cette affaire

Au total, 25 personnes avaient été interpellées lundi (23 en France et deux en Allemagne) dans l'information judiciaire sur l'évasion du narcotrafiquant au péage d'Incarville (Eure), au cours de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés le 14 mai 2024. À l'issue des gardes à vue, six personnes ont été mises en examen, dont le rappeur Koba LaD.

De son vrai nom Marcel Junior Loutarila, le rappeur de 24 ans, qui est actuellement en détention provisoire en attendant d'être jugé dans une affaire distincte d'homicide involontaire aggravé, a été placé sous contrôle judiciaire dans le dossier de l'évasion. Poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de cinq ans, il conteste les accusations, selon ses avocats. Les autres gardes à vue ont été levées.

Au moins 35 personnes, dont Mohamed Amra et Koba LaD, sont désormais mises en examen dans cette affaire aux multiples ramifications menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Parmi ces suspects figurent, selon les enquêteurs, des membres présumés du commando ayant attaqué aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra lors d'un transfèrement ainsi que des personnes semblant avoir eu un rôle logistique plus secondaire.

Par ailleurs, trois suspects sont dans l'attente d'une extradition, un en Thaïlande et deux au Maroc. Après neuf mois de cavale, Mohamed Amra avait été interpellé à Bucarest le 22 février, remis à la France les jours suivants, puis mis en examen et incarcéré à l'isolement. Certains suspects sont soupçonnés d'appartenir à la "Black Manjak Family", présentée comme une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants avec de possibles liens avec Koba LaD.