Évasion mortelle de Mohamed Amra : le rappeur Koba LaD présenté à la justice

Le rappeur Koba LaD est présenté vendredi à un juge d'instruction à Paris en vue d'une mise en examen dans l'enquête sur l'évasion mortelle du narcotrafiquant Mohamed Amra en mai 2024, ont indiqué à l'AFP deux sources proches du dossier.

Sept autres personnes toujours en garde à vue

Sept autres personnes étaient toujours en garde à vue jeudi soir dans cette affaire. Le rappeur Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, avait été extrait de sa cellule lundi pour être entendu. Il est actuellement en détention provisoire en attendant d'être jugé pour homicide involontaire aggravé, quatre mois après la mort d'un de ses passagers dans un accident de voiture en septembre 2024 à Créteil.

28 personnes mises en examen

Jusqu'à présent, 28 personnes, dont Mohamed Amra ont été mises en examen dans cette affaire menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). La plupart ont été placées en détention provisoire, à l'isolement.

Par ailleurs, un homme de 24 ans, Adonis C., considéré comme "un très proche" de Mohamed Amra par les enquêteurs, a été interpellé mercredi à l'aéroport de Phuket en Thaïlande et incarcéré à Bangkok, selon une source proche du dossier à l'AFP. Il était en fuite et faisait l'objet d'une notice rouge Interpol. Son extradition en France est attendue la semaine prochaine, selon une autre source proche du dossier. Selon son avocat, Me Joseph Hazan, "il s'est présenté de lui-même auprès des autorités thaïlandaises".

Cette arrestation vient s'ajouter aux 24 autres intervenues lundi (22 en France et deux en Allemagne) dans le dossier de l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Incarville, dans l'Eure, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés le 14 mai 2024. Parmi les mis en examen figurent, selon les enquêteurs, des membres présumés du commando qui a attaqué aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra lors d'un transfèrement.

Après neuf mois de cavale, Mohamed Amra avait été interpellé à Bucarest en Roumanie le 22 février, remis à la France dans les jours suivants, mis en examen et placé en détention provisoire à l'isolement.