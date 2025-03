Deux hommes suspectés d'avoir voulu rejoindre la Syrie mis en examen à Paris

Suspectés d'avoir voulu rejoindre la Syrie, deux hommes de 19 et 24 ans ont été mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Les deux hommes voulaient rejoindre la brigade du Français Omar Diaby, qui a lui-même rejoint la Syrie en 2013.

Deux hommes de 19 et 24 ans, suspectés d'avoir voulu rejoindre en Syrie la brigade du Français Omar Diaby, alias Omar Omsen, considéré comme le recruteur de dizaines de jihadistes, ont été mis en examen à Paris vendredi et le plus jeune a été écroué, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les deux hommes, mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, ont voulu rejoindre la Syrie très récemment, ont précisé ces sources, confirmant une information du Parisien.

Deux suspects interpellés dans l'Ain

Le premier suspect, un Turc de 19 ans, considéré par ces sources comme le potentiel chef de file, aurait fait récemment renouveler son passeport. Il a été placé vendredi en détention provisoire. Son avocat, Me Reda Ghilaci, a indiqué que "la volonté d'aller en Syrie n'inclut pas automatiquement et de manière péremptoire celle d'y combattre. L'instruction se chargera de caractériser son projet et son intention avec précision et sans fantasmes".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Procès des otages en Syrie : Mehdi Nemmouche condamné à la perpétuité

Le second suspect, un Français de 24 ans, a lui été placé sous contrôle judiciaire, selon les sources proches du dossier. Son avocate, Me Helin Köse, n'a pas souhaité commenter. Selon une troisième source proche du dossier, ces deux suspects, actifs sur Telegram et en situation régulière, ont été interpellés dans l'Ain, tout près de Lyon.

Cette source a indiqué que la brigade d'Omar Diaby, que les deux suspects auraient espéré rejoindre, compte actuellement 50 à 70 personnes sur zone. Le point de contact sur place aurait été Bilal Diaby, fils d'Omar Diaby, a confirmé l'une des sources proches du dossier. Le Procureur national antiterroriste Olivier Christen a indiqué en décembre que certains des combattants de la brigade d'Omar Diaby avaient participé à la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ancien délinquant franco-sénégalais devenu prêcheur notamment via internet, Diaby travaillait en 2012 dans un snack hallal à Nice avant de rejoindre la Syrie en 2013 où il a pris la tête d'une brigade jihadiste composée de jeunes Français, pour la plupart originaires comme lui de la région niçoise. Auteur de vidéos de propagande, il s'était auto-proclamé imam. En septembre 2016, les États-Unis l'avaient qualifié de "terroriste international". Donné pour mort, il était réapparu dans un tournage diffusé par France 2 en 2016.